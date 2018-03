Mundo

Guerra das Malvinas

A 19 de Março de 1982, forças argentinas desembarcam na Ilha Geórgia do Sul, precipitando a guerra contra o Reino Unido.

Fotografia: DR

A Guerra das Malvinas ou Guerra do Atlântico Sul foi um conflito armado entre a Argentina e o Reino Unido ocorrido nas Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul entre os dias 2 de Abril e 14 de Junho de 1982 pela soberania sobre estes arquipélagos austrais reivindicados em 1833 e dominados a partir de então pelo Reino Unido. Porém, a Argentina reclamou como parte integrante e indivisível do seu território, considerando que elas estavam “ocupadas ilegalmente por uma potência invasora”.

O saldo final da guerra foi a recuperação do arquipélago pelo Reino Unido e a morte de 649 soldados argentinos, 255 britânicos e três civis das ilhas. Na Argentina, a derrota no conflito fortaleceu a queda da Junta Militar que governava o país e que tinha sucedido as outras juntas militares instaladas através do golpe de Estado de 1976 e a restauração da democracia como forma de Governo. Por outro lado, no Reino Unido, a vitória no confronto permitiu ao Governo conservador de Margaret Thatcher obter a vitória nas eleições de 1983.

As Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul são três arquipélagos situados no Oceano Atlântico, perto da costa argentina, que constituem um domínio colonial britânico desde 1833. Não obstante, desde a sua ocupação em 1690 foram motivos de conflito entre o Reino Unido, França e Espanha, e depois entre o Reino Unido e a Argentina, que se considera herdeira dos direitos espanhóis sobre estas ilhas. Neste período, surgiram diversas discussões para estabelecer uma ou outra soberania, que terminaram com a ocupação britânica de 1833.