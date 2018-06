Mundo

Guerrilheiros anunciam trégua nas eleições

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou ontem uma nova suspensão de todas as suas actividades por um período de cinco dias, por ocasião da segunda volta das eleições presidenciais que serão realizadas no próximo dia 17 de Junho na Colômbia.

“Decidimos decretar uma nova suspensão das nossas operações militares, a partir das zero horas de sexta-feira (15 de Junho), até à meia noite do dia 19, para facilitar a participação dos colombianos e colombianas na segunda volta das eleições”, anuncia o ELN num comunicado na revista “Insurreição”.

A guerrilha, que está em negociações de paz em Cuba, com o Governo colombiano, afirmou que espera que os diálogos avancem até conseguir uma nova cessação bilateral” dos combates que é um dos temas nos contactos que começaram em Fevereiro de 2007 em Quito e transferidos em Maio deste ano à ilha das Caraíbas.