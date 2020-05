Mundo

Guiné-Bissau: Bastonário abandona comissão presidencial

O bastonário da Ordem de Advogados da Guiné-Bissau, Basílio Sanca, demitiu-se da Comissão criada pelo Presidente Umaro Sissoco Embaló, para rever a Constituição da República, numa carta enviada ontem ao Chefe de Estado.

Bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, Basílio Sanca reconsidera a decisão

Fotografia: DR

“Com elevada consideração a sua excelência, senhor Presidente da República, no seguimento dos motivos invocados na minha carta datada de 12 de Maio, venho perante sua excelência, mui respeitosamente, pedir a minha demissão” de membro da Comissão Técnica de revisão da Constituição, escreveu Basílio Sanca. na carta a que a Lusa teve acesso.

Uma fonte da Ordem dos Advogados disse à Lusa que Basílio Sanca tomou posse, na quinta-feira, perante Umaro Sissoco Embaló e os demais membros da Comissão, presidida pelo jurista Carlos Vamain “em sinal de respeito pela Presidência da República”.

Numa outra carta dirigida a Sissoco Embaló, na quarta-feira, Basílio Sanca pediu ao Presidente guineense para o deixar “decidir livremente” sobre a sua nomeação para a Comissão de revisão da Constituição, da qual não foi informado. “Tomo a liberdade de lhe pedir respeitosamente a consideração da instituição que represento e a minha responsabilidade pessoal perante a sociedade guineense e dar-me a oportunidade para decidir livremente perante Sua Excelência, no seu gabinete de trabalho, sobre a minha inclusão na Comissão Técnica para a Revisão da Constituição da República”, referiu Basílio Sanca, numa carta enviada a Umaro Sissoco Embaló.

Na carta, o bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau disse, também, que foi “com surpresa” que ouviu o seu nome como no-meado para integrar a referida comissão em “virtude de não ser convidado”. Basílio Sanca agradece o reconhecimento, mas salienta que por “razões de segurança, certeza e de responsabilidade de funções, a tomada de qualquer decisão que incide sobre a individualidade das pessoas deve ser antecedida de providências de consulta e contacto formal ou pessoal com os candidatos representados em mente”.

A Comissão Técnica de Revisão Constitucional proposta por Umaro Sissoco Embaló tomou posse na quinta-feira e tem 90 dias para apresentar ao Chefe de Estado guineense uma proposta do novo texto que o próprio vai remeter aos deputados ao Parlamento para apreciação e aprovação.

A criação da Comissão Técnica de Revisão da Constituição guineense está a suscitar polémica no país, nomeadamente entre a classe política e jurídica, que acusa Umaro Sissoco Embaló de usurpação de competências que são ex-clusivas aos deputados.

Embaló disse, na quinta-feira, no discurso na cerimónia de posse aos membros da Comissão, que aqueles apenas vão trabalhar numa proposta de texto que será submetido ao Parlamento por deputados de partidos que o apoiam.

Num comunicado emitido em Abril, a CEDEAO reconheceu Umaro Sissoco Embaló como Presidente da Guiné-Bissau e instou as autoridades e classe política guineenses no sentido de encetarem diligências para promover a revisão constitucional dentro de seis meses, antecedida de um referendo, bem como a nome-ação de um novo Governo, que respeite os resultados das legislativas de Março de 2019, até 22 de Maio.



Mulher espancada

A Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou, ontem, mais um espancamento de um cidadão pelas forças de segurança e criticou o que considera ser o “silêncio cúmplice” da hierarquia em relação aos “actos ilegais e abusivos”. Num comunicado a que a Lusa teve acesso, a Organização Não-Governamental guineense denuncia o espancamento, na sexta-feira, de uma mulher em Bafatá, Nordeste do país, que se encontrava na varanda da casa, quando recebeu ordens das forças de segurança para abandonar o local.

“Na tentativa de resistir a esta ordem abusiva e ilegal”, a mulher foi “brutalmente espancada pelo referido grupo das forças de segurança”, acabando por ser internada no hospital regional de Bafatá devido à gravidade dos ferimentos. A Liga Guineense dos Direitos Humanos sublinha que uma “corporação policial que espezinha os direitos humanos transforma-se ela própria numa ameaça à paz e tranquilidade pública”.