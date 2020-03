Mundo

Guiné-Bissau: CEDEAO ameaça impor sanções

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) voltou hoje a ameaçar impor sanções a quem atente contra a ordem constitucional estabelecida na Guiné-Bissau e acusou os militares de se imiscuírem nos assuntos políticos.

Fotografia: DR

Em comunicado com data de domingo e divulgado hoje à imprensa, segundo a Lusa, a organização, que tem mediado a crise política na Guiné-Bissau, condena todas as acções tomadas “contrárias aos valores e princípios democráticos” e que atentam contra a ordem constitucional estabelecida e “expõem os seus autores a sanções”.

A organização regional manifestou ainda preocupação com o “risco de conflitos internos graves ligados à degradação prolongada da situação política e pede que seja posto um fim, sem demora, às acções levadas a cabo, sinónimo de anarquia”.

A CEDEAO reitera a “necessidade absoluta” de se esperar pelo fim do processo eleitoral e que vai ajudar a que sejam tomadas iniciativas para que seja posto um fim ao impasse pós-eleitoral.

No comunicado, refere-se que a organização vai, também, trabalhar com a União Africana, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Nações Unidas e União Económica e Monetária da África Ocidental para que se evite apoiar processos ilegais que possam pôr em causa a estabilidade e a paz no país e na sub-região.

Aristides Gomes denuncia

a “expansão da violência”

O Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, afirmou, domingo, que o país está a assistir a uma “expansão da violência” e que há um “bloqueio total” com investidas contra membros do Governo.

“O ponto da situação da Guiné-Bissau é caracterizado por uma expansão da violência. Da violência institucional, da violência contra as instituições, que está a ser concretizada pela ocupação do espaço governamental e do Estado”, disse aos jornalistas na sua residência, em Bissau, Aristides Gomes, citado pela Lusa.

Segundo o Primeiro-Ministro, o Palácio do Governo está ocupado por militares, bem como vários Ministérios localizados no centro da cidade, o Supremo Tribunal, e a Assembleia Nacional Popular.

Aristides Gomes denunciou, também, que elementos do Ministério do Interior estiveram domingo em sua casa a confiscar duas viaturas utilizadas pela sua guarda pessoal.

“Esta manhã apareceram cá indivíduos que disseram que vinham com ordens do Ministério do Interior para levarem as duas viaturas que os meus guardas utilizam, depois disso ameaçaram prender e neutralizar os meus guardas, pelo que sei, aconteceu a mesma coisa com o presidente da Assembleia Nacional”, afirmou.

Cipriano Cassamá, que tinha sido nomeado na sexta-feira Presidente interino do país, renunciou no domingo àquela função “por razões de segurança e para defender os interesses dos guineenses e do país”.

Aristides Gomes afirmou que a Ecomib, força de interposição da Comunidade Económica dos Estado da África Ocidental (CEDEAO), estacionada no país, está a respeitar os “limites legais de actuação”.

“Eu acho que a Ecomib tem estado a respeitar os seus limites legais de actuação, mas naturalmente que nós fazemos parte de uma organização internacional que é a CEDEAO e que tem um compromisso connosco e com o povo da Guiné-Bissau e entre esses compromissos tem de proteger as instituições e a base da nossa Constituição”, afirmou Aristides Gomes aos jornalistas, quando questionado sobre a actuação daquela força.

O Chefe do Governo disse, também, que a Ecomib tem de ser acompanhada pelas forças nacionais e “não pode aparecer como uma força de ocupação, por respeito pela legalidade nacional, por respeito ao povo da Guiné-Bissau, não pode intervir dessa forma”.

“Nós temos informações que a violência está a ser direccionada no sentido de assassinar as principais figuras do Estado”, denunciou Aristides Gomes, salientando que não é um obstáculo a certas formas de exercício do poder, muito menos se envolver violência.

“Seria um obstáculo na base da legalidade nacional. Eu não tenho forças, na minha acção política nunca procurarei apoiar-me de uma maneira ou de outra na ilegalidade e nas forças de defesa e segurança, conhecem-me, posso ter outros defeitos como qualquer indivíduo, mas não tenho esse defeito”, afirmou, salientando que nunca manipulou forças de defesa e segurança.

Forças de interposição

As forças da Ecomib estão na Guiné-Bissau desde 2012 na sequência de um golpe de Estado militar e têm a missão de garantir a segurança e protecção aos titulares de órgãos de soberania guineenses. A Ecomib foi autorizada a 26 de Abril de 2012 pela CEDEAO. O objectivo da força de interposição é promover a paz e a estabilidade na Guiné-Bissau com base no direito internacional, na carta das Nações Unidas, do tratado da CEDEAO e no protocolo sobre prevenção de conflitos daquela organização.

A Guiné-Bissau vive mais um momento de especial tensão política, depois de Umaro Sissoco Embaló ter demitido na sexta-feira Aristides Gomes do cargo de Primeiro-Ministro e nomeado Nuno Nabian, que tomou posse no sábado.

Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor da segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, tomou posse simbolicamente como Presidente guineense na quinta-feira, numa altura em que o Supremo Tribunal de Justiça ainda analisa um recurso de contencioso eleitoral interposto pela candidatura de Domingos Simões Pereira.

Após estas decisões, registaram-se movimentações militares, com os militares a ocuparem várias instituições de Estado, incluindo a rádio e a televisão públicas, de onde os funcionários foram retirados e cujas emissões foram suspensas.