Mundo

Guiné-Bissau: Embalo vence com 53,55% dos votos

O candidato do MADEM-G15, Umaro Sissoko Embaló, foi esta quarta-feira proclamado vencedor da segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, com 53,55 por cento dos votos.

O concorrente do PAIGC, Domingos Pereira Simão, somou 46,45 por cento dos votos, num pleito com uma abstenção de 27,3 por cento. Na última segunda-feira, 30 de Dezembro, as missões de observação das eleições destacaram a forma pacífica como decorreu a segunda volta das eleições presidenciais de domingo, 29 do mesmo mês

Os resultados provisórios publicados pela Comissão Nacional Eleitoral(CNE), indicam que dos cerca de 800 mil eleitores inscritos, 553 mil e 551 votaram, 547 mil 827 foram validados, registando-se abstenção de 27,3%. Recorde-se que a primeira volta teve lugar a 24 de Novembrode2019, sem que nenhum dos12 candidatos tenha ganho para ser consagrado Presidente, apesar dos 40,13% obtidos por Domingos Simões Pereira.

Na segunda-feira, 30 de Dezembro,Umaro Sissoko Embaló ja havia reivindicado a vitória sobre o seu adversário, revelando também ter recebido uma chamada sua, reconhecendo a derrota. No mesmo dia, as missões de observação de eleições na Guiné-Bissau,com destaque para a CEDEAO, a União Africana, a CPLP declararam que o pleito decorreu de forma pacifica.

Segundo o representante da CEDEAO, na voz do seu representante, o maliano Someylou Bobeye Maiga, o pleito decorreu num ambiente geralmente pacifico, transparente,profissional comforme as normas internacionais. Desde o último golpe de Estado ocorrido em 2012, Sissoko Embaló é o segundo Presidente da República a ser eleito sem intervenção militar, depois de José Mario Vaz, que foi em 2014.