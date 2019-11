Guiné-Bissau: Falta de verbas impede cobertura dos media públicos

Novo impasse político volta a abalar socialistas

Os socialistas do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) ganharam as eleições legislativas, com 120 deputados, menos três do que nas anteriores, enquanto o segundo partido mais votado foi o Partido Popular (PP, direita), com 88 deputados (tinha 66), seguindo-se o Vox (extrema-direita), que passa a ser a terceira força política no país depois de mais do que duplicar a representação parlamentar, passando de 24 para 52 deputados.