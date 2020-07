Mundo

Guiné-Bissau já gastou 3,9 milhões

O Governo da Guiné-Bissau já disponibilizou cerca de 3,9 milhões de euros para o combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus no país, disse ontem, em entrevista à Lusa, o ministro das Finanças guineense, João Fadiá.

Fotografia: Dr



“Para o combate à Covid-19, até à data, o Ministério das Finanças já disponibilizou mais de 2,6 mil milhões de francos cfa [cerca de 3,9 milhões de euros], quer à extinta comissão interministerial, ao Ministério da Saúde, bem como ao Alto Comissariado”, afirmou João Fadiá.



Segundo o ministro guineense, parte desse investimento foi feito na estruturação e criação de condições para receber e tratar doentes infectados, principalmente no Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau, hospital de referência do país.



“Graças a um esforço coordenado do Governo foram criadas as condições mínimas para o atendimento e tratamento dos cidadãos infectados”, salientou.

Desde que foram detectadas as primeiras infecções pelo novo coronavírus no país, em Março, a Guiné-Bissau registou quase 2.000 casos, incluindo 26 vítimas mortais.