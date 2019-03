Mundo

Guiné Bissau: Mais de 20 mortos sob acusação de feitiçaria

O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto da Silva, denunciou ontem que cerca de 20 pessoas foram mortas nos últimos 12 meses, acusadas de prática de feitiçaria nas diferentes regiões do interior do país.

Liga de Direitos Humanos preocupado com casos de feitiçaria

Fotografia: DR

As regiões de Quinará, no sul, Biombo no nordeste e Bissorã e São Domingos, no norte, são as zonas de onde a liga tem recebido denúncias recorrentes de casos de mortes ligadas a acusações de prática de feitiçaria, disse, à Lusa, Augusto da Silva.

Por qualquer alegação, os populares partem logo para a agressão verbal e física contra o suspeito da prática de feitiçaria. Por serem localidades distantes dos centros urbanos, quando a Polícia chega, já a vítima está morta ou em estado grave, após espancamentos, disse o dirigente da Liga Guineense dos Direitos Humanos. Na semana passada, a liga foi informada do espancamento de três pessoas, às mãos de populares, na aldeia de Maqué, em Bissorã. Duas dessas pessoas acabaram por morrer e uma encontra-se em estado grave, correndo risco de vida, acrescentou o dirigente associativo.

As vítimas foram acusadas de terem causado uma doença a uma mulher da aldeia. “A senhora estava com paludismo agudo, entrou em delírio e começou a chamar nomes de pessoas” da aldeia. Os familiares concluíram que aqueles seriam os autores da doença e decidiram castigá-los, disse Augusto da Silva.

Levada ao hospital, após o “castigo aos supostos causadores da sua doença”, a senhora, tratada, voltou ao estado normal, mas já não sabia explicar o que tinha dito horas antes, reforçou o presidente da Liga dos Direitos Humanos para demonstrar “o quão falíveis são as acusações de prática de feitiçaria.”