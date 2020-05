Mundo

Guine-Bissau: Ministro da Saúde infectado com Covid-19

O ministro da Saúde da Guiné-Bissau, António Deuma, está infectado com o novo coronavirus (Covid-19).

Vista parcial da capital da Guiné-Bissau

Fotografia: DR

De acordo com Tumane Baldé, porta-voz do Centro de Saúde de Emergência que coordena a luta contra o coronavírus, o país registou 52 novos casos positivos. Das 94 amostras analisadas 52 deram resultados positivos dos quais 38 homens e 14 mulheres. Até agora, a Guiné-Bissau registou um total de 257 casos positivos da Covid-19, desde a chegada do vírus ao país, incluindo 19 recuperações e uma morte.

Os 52 novos casos foram registados na cidade de Bissau e são todos contactos contaminados pela mesma pessoa, que morreu no país no início da pandemia.

O ministro da Saúde Pública, António Deuna, que se encontra entre os novos casos positivos, está confinado num hotel em Bissau e em tratamento. O Primeiro-Ministro, Nuno Na Biam, também deu positivo no teste da Covid-19. Três outros ministros, incluindo o do Interior, foram também considerados positivos, o que eleva para quatro o número de ministros infectados.

Esta situação está a causar uma certa psicose entre a população, consciente de que, se a pandemia se alastrar, será uma catástrofe, na medida em que o país não dispõe de infra-estruturas sanitárias adequadas para fazer face à pandemia.