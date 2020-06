Mundo

Guiné-Bissau: Parlamento aprova programa de governo

O parlamento da Guiné-Bissau aprovou na segunda-feira o programa de Governo apresentado pelo primeiro-ministro Nuno Nabian com os votos a favor de 55 dos 56 deputados presentes na sessão plenária.

Fotografia: DR

Os deputados já tinham votado a favor da introdução na ordem do dia do parlamento da apresentação, discussão e aprovação do programa de Governo, depois do início da sessão plenária, que vai decorrer até princípio de Agosto.

Quatro deputados do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) votaram a favor do programa de Governo, liderado por Nuno Nabian.

A comissão permanente do PAIGC tinha dado indicações para os 47 deputados do partido, eleitos nas legislativas de Março de 2019, não participarem na sessão plenária, que entre vários assuntos, pretendia definir que tem a maioria no parlamento.

"Maioria dos deputados da Assembleia Nacional Popular aprova II Governo da X legislatura. Agora o engajamento é com trabalho, reconciliação e desenvolvimento", refere o primeiro-ministro guineense, numa curta mensagem na rede social Facebook.