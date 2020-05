Mundo

Guiné-Bissau prolonga Estado de Emergência

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou ontem o Estado de Emergência no país até 26 de Maio e decretou o recolher obrigatório, bem como o uso obrigatório de máscaras.

Fotografia: DR

Num decreto presidencial, divulgado ontem à imprensa, Umaro Sissoco Embaló refere que as “medidas constantes no decreto presidencial mantêm-se em vigor, sendo agravadas com o dever de recolher obrigatório em todo o território nacional e obrigatoriedade do uso de máscara de protecção individual”.

As novas medidas restritivas deverão ser definidas pelo Governo no decreto regulamentar ao Estado de Emergência, acrescenta o decreto presidencial.

Ontem foram registados mais 85 casos positivos, elevando para 726 o número de infecções registadas, incluindo 26 recuperados e três mortos.