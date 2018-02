Mundo

Guine-Bissau Primeiro-ministro promete Governo "com todos"

O novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Artur Silva, investido quarta-feira no cargo, prometeu “para breve” o seu Governo, integrado “por todos” os signatários do Acordo de Conacri, patrocinado pela comunidade da África Ocidental. O Acordo de Conacri é um documento proposto pela Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) e rubricado em Outubro de 2016, por líderes políticos guineenses, visando acabar com a crise política no país.

Dois anos depois da assinatura do acordo, a crise ainda persiste.

A CEDEAO ameaça aplicar sanções se não for nomeado um Governo com base no referido acordo, assinado pelos cinco partidos com assento parlamentar, o líder do Parlamento e o grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC. Vencedor das últimas eleições legislativas, o PAIGC já anunciou que não vai aceitar um primeiro-ministro que não seja nomeado na base do acordo.