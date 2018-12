Mundo

Guiné-bissau Retoma processo de recenseamento eleitoral após uma semana de suspensão

O Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) da Guiné-Bissau retomou ontem os trabalhos de apoio ao recenseamento depois de uma semana de suspensão, por ordens do Ministério Público que investiga alegadas irregularidades no processo.

O director-geral interino do GTAPE, Cristiano Na Betam, lamentou que o organismo tenha sido obrigado a parar com os trabalhos durante uma semana, mas salientou que os técnicos tudo farão para compensar este período de suspensão. “O GTAPE é um serviço operacional, vai recuperar o tempo perdido”, disse Na Betam, que prometeu fazer um inventário para determinar “se tudo está como foi deixado”, quando no passado dia 6 a Polícia ordenou que técnicos do GTAPE abandonassem as instalações por determinação do Ministério Público.