Guiné-Bissau/Eleições: EUA felicitam guineenses, partidos e Governo por segunda volta “bem sucedida”

Escola missionária construída no município do Golungo-Alto

O bairro Camuanze, arredores da vila do Golungo-Alto, conta com uma escola missionária do primeiro ciclo, afecto a Igreja Católica, com capacidade para albergar 650 alunos em dois períodos, inaugurada recentemente, pelo governador provincial do Cuanza-Norte, Adriano Mendes de Carvalho.