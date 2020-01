Guiné-Bissau/Eleições: EUA felicitam guineenses por segunda volta “bem sucedida”

Futebol com muletas dá prenda à Nação

A vitória da selecção Nacional de futebol com muletas no Campeonato Africano da especialidade, disputado na cidade de Benguela, em Setembro, foi sem sombra de dúvida, um dos acontecimentos desportivos do ano e veio colocar a "cereja em cima do bolo", depois da conquista do Campeonato do Mundo no ano anterior, disputado no México, num ano que a Selecção Nacional de andebol sénior masculino conquistou, pela primeira vez uma competição continental.