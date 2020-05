Mundo

Guiné-Bissau:Juristas estão divididos sobre competências do Presidente

A maior parte dos juristas guineenses contactados pela Lusa considera que o Presidente da República não tem competência para lançar um processo de revisão constitucional, decisão tomada por Sissoco Embaló “para resolver uma fonte de conflitos institucionais”.

Umaro Sissoco Embaló acusado de uzurpar as competências da Assembleia Nacional Popular

Fotografia: DR

Os juristas guineenses Fodé Mané, Sana Canté e Marcelino Ntupe defendem que Umaro Sissoco Embaló não tem competências para iniciar qualquer processo de revisão da Constituição, o que, afirmam, é da exclusiva responsabilidade dos deputados ao Parlamento, à luz do regime semi-presidencial do país. Entendimento contrário tem o jurista Nelson Moreira, também deputado do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), líder da oposição e partido do qual Umaro Sissoco Embaló era dirigente antes de se candidatar a Presidente.

Por um decreto presidencial, Umaro Sissoco Embaló criou uma comissão de cinco juristas guineenses a quem deu 90 dias para entregar uma proposta do texto constitucional para ser submetido à apreciação “dos órgãos competentes”. Para Fodé Mané, antigo professor da Faculdade de Direito de Bissau, Sissoco Embaló “está a usurpar as competências exclusivas dos deputados” no Parlamento e demonstra “desconhecimento da própria Constituição”.

“Esta iniciativa de Umaro Sissoco Embaló não tem enquadramento no Estado de Direito democrático. Faz-me lembrar o tempo da monarquia em Portugal em que o Rei fazia a chamada carta Constitucional que não tem o mesmo valor jurídico que a Constituição da República”, defendeu Mané. O também advogado Sana Canté, presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados (MCCI) disse que a sua organização “nem considera Umaro Sissoco Embaló Presidente”, dada a forma como chegou à Presidência, mas “ainda se fosse, de forma legal”, Chefe de Estado, a sua iniciativa seria inconstitucional”.

“Ou seja, se os deputados resistirem àquilo que o Presidente pretende, vai dissolver o Parlamento”, observou Marcelino Ntupe, para quem Umaro Sissoco Embaló deveria usar da sua magistratura de influência para sugerir a revisão constitucional. Ntupe lembrou que o artigo 131º da Constituição guineense veta a que seja tratado qualquer projecto de revisão da lei magna do país durante a vigência do Estado de sítio ou de emergência.

Entendimento oposto

O deputado e jurista Nelson Moreira, também comentador numa rádio de Bissau, tem entendimento contrário, salientando que o Presidente apenas propôs a criação de uma comissão que lhe dará contributos para, no momento da revisão constitucional, dar aos deputados a sua perspectiva sobre a Constituição.

“O Presidente pode, perfeitamente, criar uma comissão técnica para lhe fornecer sugestões, mas também tem consciência de que a iniciativa de revisão constitucional é dos deputados”, afirmou Nelson Moreira, da equipa de assessoria jurídica de Umaro Sissoco Embaló. Num comunicado, emitido em Abril, a Comunidade Económica dos Estados de África Ocidental (CEDEAO) reconheceu Umaro Sissoco Embaló como Presidente guineense e instou as autoridades a encetarem diligências para promover a revisão constitucional dentro de seis meses, antecedida de um referendo, bem como a nomeação de novo Governo, com base nos resultados eleitorais das legislativas de Março de 2019, até 22 de Maio.

A Guiné-Bissau tem vivido, desde o início do ano, mais um período de crise política, depois de Sissoco Embaló, dado como vencedor das eleições pela Comissão Nacional de Eleições, se ter autoproclamado Presidente, apesar de decorrer no Supremo Tribunal de Justiça um recurso de contencioso eleitoral apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira.

O líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, não aceitou a derrota na segunda volta das presidenciais de Dezembro e considerou que o reconhecimento da vitória do adversário é “o fim da tolerância zero aos golpes de Estado” por parte da CEDEAO.