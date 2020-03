Mundo

Guiné Conacri: Confrontos causam 66 mortos

Pelo menos, 66 pessoas morreram, durante os confrontos entre militantes da oposição e forças da ordem, na cidade de N´Zérekoré, Sul da República da Guiné, quando protestavam, sábado, contra os resultados da alteração à Constituição, que permitem um novo mandato do actual Presidente, noticiou, ontem, a AFP.

Fotografia: DR

“Estes resultados não dizem respeito à Frente Nacional de Defesa da Constituição (FNDC), nem ao povo da Guiné”, disse à AFP Ibrahima Diallo, um dos líderes desta coligação que lidera o protesto há meses, alertando para confrontos que fizeram 66 mortos só na cidade de N'Zérékoré, no Sul.

Esta cidade tem sido palco de confrontos, ataques a igrejas, mesquitas e saques, e ontem a FNDC alertou que estava “horrorizado com a escalada dos homicídios” e referiu-se a um “número provisório de 66 mortos”, exigindo a criação de uma “comissão internacional de inquérito sob a égide das Nações Unidas”.

/>No centro de Labé, principal cidade do Norte, os manifestantes queimaram, também, pneus, montaram barricadas, após o anúncio dos resultados, de acordo com notícias veiculadas pela AFP.

Apesar dos 66 mortos relatados pela oposição, o governador da região de N'Zérékoré, Mohamed Ismaël Traoré, disse que havia “10 mortos e muitos feridos”, sendo que várias fontes médicas, sociedade civil e autoridades locais tinham relatado, anteriormente, avaliações que variavam entre 15 a 23 mortes.

As condições da votação foram criticadas pelos Estados Unidos, França, diplomacia europeia, e também pela Rússia, segundo a AFP.