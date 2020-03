Mundo

Guiné Conacri: Referendo constitucional marcado por actos de violência

O referendo constitucional na Guiné Conacri, que pode ditar a renovação do mandato presidencial, foi marcado, ontem, por um cenário de violência. Até ao fecho da nossa edição, tinha morrido uma pessoa na sequência de confrontos entre manifestantes e Polícias em Hamdallaye, subúrbios de Conacri, que fizeram vários feridos.

Confrontos entre a Polícia e manifestantes causaram pelo menos um morto e vários feridos

Fotografia: DR

De acordo com a AFP, oito jovens foram baleados e feridos em dois locais nos subúrbios de Conacri. Inicialmente previsto para 1 de Março, mas adiado após severas críticas de organizações internacionais à insegurança, o referendo constitucional decorreu sob grande tensão.

Em alguns locais, por exemplo no centro de Conacri, a capital da Guiné Conacri, a votação arrancou à hora prevista (8h00), mas noutros, como em Ratoma, nos subúrbios, registaram-se atrasos devido aos actos de violência.

De acordo com a imprensa local, nas primeiras horas de votação, houve material eleitoral queimado, confrontos com a Polícia e locais de voto vandalizados, em zonas como Cosa, Hamdallaye, Dar-es-Salam e Lambanyi, nos subúrbios de Conacri, embora noutras regiões o processo tivesse prosseguido sem perturbações.

Ao votar pela manhã em Conacri, o Presidente Alpha Condé pediu calma aos cidadãos, apesar da agitação social e dos receios à volta da pandemia do Covid-19, que já infectou duas pessoas no país.

“Lavem as mãos e distanciem-se das pessoas”, recomendou Alpha Condé à população, em declarações à imprensa após a votação.

Os 5,3 milhões de eleitores recenseados na Guiné Conacri foram ontem chamados às urnas para eleger o Parlamento e decidir sobre uma nova Constituição que poderá permitir a renovação do mandato de Alpha Condé.

A União Europeia advertiu na sexta-feira que não estavam reunidas as condições para uma “votação transparente e pacífica” nas eleições legislativas e referendo constitucional, sublinhando a “extrema polarização” do país.

A Guiné Conacri enfrenta uma crise política desde Outubro, com manifestações e protestos violentos contra a intenção anunciada do Presidente de disputar um terceiro mandato como Chefe de Estado em 2020.