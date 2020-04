Mundo

Guiné-Conacry: Partido no poder obtém 79 dos 114 assentos

A Coligação do Povo da Guiné (RPG Arco-Íris, no poder) obteve 79 assentos dos 114 da Assembleia Nacional (Parlamento), segundo os resultados provisórios das eleições legislativas de 22 de Março divulgados ontem pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI).

Vista parcial da cidade de Conacry, capital da República da Guiné

Fotografia: DR

Segundo a Reuters, este partido obteve 42 assentos dos 76 da lista nacional e 37 assentos dos 38 do escrutínio uninominal. Na ausência de dois importantes partidos da oposição, nomeadamente a União das Forças Democráticas da Guiné (UFDG) e a União das Forças Republicanas (UFR), que levaram várias outras formações políticas a boicotar e querer impedir as eleições, o líder da União Democrática da Guiné (UDG), o empresário Mamadou Sylla, com quatro assentos de deputados, torna-se assim no novo chefe da oposição.

O antigo partido único no poder, o Partido Democrático da Guiné (PDG-RDA), que conduziu o país à Independência, em 1958, volta ao Parlamento com um assento de deputado.

Os partidos dos antigos opositores, designadamente Novas Forças Democráticas (NFD) do ministro Mouctar Diallo e União das Forças da Mudança (UFC) do ministro Aboubacar Sylla obtiveram, respectivamente, três e dois assentos de deputados.

Os vários adiamentos das eleições legislativas forçaram o poder a combiná-las com o referendo constitucional que obteve 91 por cento de “sim”.

A determinação do poder de organizar os dois escrutínios causou inúmeros problemas, nomeadamente manifestações de rua para denunciar a organização do referendo, fazendo várias dezenas de mortos entre os simpatizantes da Frente Nacional para a Defesa da Constituição (FNDC) e partidos de oposição.

O mandato dos deputados expirou em Janeiro de 2019, mas o Presidente Alpha Condé foi autorizado pelo Tribunal Constitucional a prorrogá-lo.