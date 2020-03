Mundo

Guiné Equatorial vai abolir a pena de morte

O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Francisco Ribeiro Telles, disse, ontem, que o Presidente da Guiné Equatorial lhe assegurou que o projecto de revisão do Código Penal, com abolição da pena de morte, está pronto para ser apresentado ao Parlamento.

Teodoro Obiang Mbasogo reafirma compromisso com CPLP

“Falámos sobre direitos humanos, nomeadamente a questão da abolição da pena de morte e ele disse-me que aquilo que tinha a fazer já fez, que foi assinar a moratória sobre a pena de morte, em vigor há anos no país, não havendo, por isso, execuções há vários anos”, afirmou Francisco Telles numa entrevista à Lusa de balanço sobre a visita de quatro dias, durante a qual teve uma reunião de 40 minutos com o Chefe de Estado equato-guineense, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Além disso, o Presidente da Guiné Equatorial informou que o que “existe agora é um projecto do Governo que vai ser submetido ao Parlamento e é uma reforma profunda do Código Penal, que inclui a abolição da pena de morte”, adiantou o secretário-executivo da CPLP.

“Se isso vai a tempo de poder ser apresentado, onde ele poderá anunciar, na cimeira de Luanda (da CPLP, marcada para Setembro), não sei”, comentou Ribeiro Telles, aludindo a possibilidade de Teodoro Obiang anunciar esta medida na conferência de Chefes de Estado e de Governo do bloco lusófono deste ano. A abolição da pena de morte era uma das medidas previstas no roteiro de adesão do país como membro efectivo da CPLP, em 2014, mas ainda não aconteceu.