Mundo

Guiné-Equatorial organiza Cimeira de 2019

A cimeira dos Países Exportadores de Gás de 2019 vai realizar-se na Guiné-Equatorial, de acordo com o anúncio feito pelo primeiro-ministro do país, Francisco Pascual Obama Asue, na Cimeira do Gás que terminou ontem em Malabo.

Obama Asue, que discursou em representação do Presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, na abertura do evento, na quinta-feira, assegurou o compromisso do Governo com os preparativos para receber a sede da Cimeira, segundo uma nota publicada pela assessoria do Executivo.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro alertou os profissionais do petróleo e gás para a problemática das alterações climáticas, tendo salientado a responsabilidade que estes têm ao explorar os recursos energéticos.

A Guiné-Equatorial é o terceiro maior produtor de produtos petrolíferos na África Subsaariana. Membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) desde 2014, o país produz cerca de 133 mil barris de petróleo bruto. A Guiné-Equatorial é um país de expressão espanhola, localizado no Golfo da Guiné.