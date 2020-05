Mundo

Guineenses apresentam queixa contra a CEDEAO

Três cidadãos guineenses apresentaram, terça-feira, uma queixa contra a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), por “ilegalidades e violação dos direitos humanos” ao reconhecer Umaro Sissoco Embaló como Presidente da Guiné-Bissau, disse, ontem, à Lusa o advogado Sana Canté.

Fotografia: DR

A queixa, formalizada junto do tribunal da CEDEAO, que tem como subscritores Noronha Embaló, Demba Dabó e Isidoro Sá, fundamenta-se nas actuações da CEDEAO na mediação da crise política que se seguiu à segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, realizadas a 29. O advogado Sana Canté, presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados (MCCI), que representa os queixosos, fez seguir a petição para o tribunal de justiça da CEDEAO, sediado na Nigéria.

Canté espera que a organização seja condenada por alegada “violação do artº 2º/7 da Carta das Nações Unidas e de todas outras disposições internacionais” e a pagar aos seus constituintes uma indemnização não inferior a 500 mil milhões de francos CFA (cerca de 760 milhões de euros). Os queixosos acusam a CEDEAO de ter extravasado a sua missão no cumprimento do mandato de mediação que lhe foi atribuído pela decisão, de 13 de Junho de 2012, do Conselho de Segurança e Paz das Nações Unidas, “ao declarar um candidato vencedor de eleições presidenciais, quando ainda decorria um contencioso judicial” sobre as eleições.

Numa altura em que o Su-premo Tribunal de Justiça estava a apreciar um contencioso interposto por Domingos Simões Pereira, candidato declarado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), como derrotado nas eleições, Umaro Sissoco Embaló, auto-proclamou-se Presidente guineense. A 23 de Abril, a CEDEAO reconheceu Sissoco Embaló como o vencedor das presidenciais e Presidente legítimo da Guiné-Bissau.

Ao reconhecer Umaro Sissoco Embaló como vencedor das eleições naquelas circunstâncias, os queixosos entendem que a CEDEAO violou os direitos humanos e limitou a liberdade de escolha do povo guineense, segundo Sana Canté. “A CEDEAO colocou, ainda, em causa o Estado de Direito democrático, a liberdade de expressão ou de escolha e a segurança e garantia da independência do poder judicial”, na Guiné-Bissau, destacou o advogado.