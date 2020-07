Mundo

Guineenses exigem reposição da legalidade constitucional

Enquanto o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, se reunia, sábado, com o homólogo português, António Costa, na residência oficial, em São Bento, em Lisboa, cerca de cinco centenas de cidadãos guineenses residentes em Portugal realizaram uma manifestação a contestar a actual situação política e pedir o respeito pela Constituição e pelos valores democráticos naquele país.

Primeiro-Ministro da Guiné, Nuno Nabian, com homólogo português, António Costa

Fotografia: DR

Entre cânticos, várias palavras de ordem, diversos cartazes e as cores da bandeira da Guiné-Bissau (amarelo, verde e vermelho), os manifestantes concentraram-se inicialmente, ao início da tarde, na zona do Rossio, tendo depois iniciado uma curta marcha até à sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), também localizada na Baixa pombalina.



Nuno Nabian, disse, ontem, à Lusa, que discutiu, sábado, com o homólogo português, António Costa, o acordo bilateral de cooperação e o desenvolvimento económico entre os dois países.



“Estive com o meu homólogo português, foi uma visita de cortesia e conhecimento, portanto, depois da aprovação do programa que legitimou o Governo da Guiné-Bissau tive a honra de ser recebido pelo Primeiro-Ministro português como chefe legítimo do Executivo”, afirmou Nuno Nabian.



Nuno Nabian afirmou que falou com Costa sobre os seus primeiros 100 dias de governação e apresentou o “programa de desenvolvimento económico e financeiro” para o país.



O chefe do Governo da Guiné-Bissau disse, ainda, que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) reconhece o seu Governo, que respeita a Constituição e os resultados eleitorais. Para Nuno Nabian, a Constituição foi respeitada, bem como os resultados eleitorais. “Os resultados eleitorais são exactamente de quem tem a maioria. A maioria hoje é constituída pelo Madem-G15, PRS e APU e justifica exactamente a preocupação da comunidade internacional sobre o respeito dos resultados eleitorais. Quem tem a maioria é que manda”, afirmou.



Segundo o Primeiro-Ministro guineense, hoje há uma “maioria sólida”, que está a governar.

“Portanto, penso que estes preceitos estão cumpridos e penso que não há qualquer problema neste momento em relação ao cumprimento das recomendações da CEDEAO e da ONU”, salientou.



Numa mensagem, na sua conta no Twitter, António Costa disse estar empenhado em reforçar a cooperação com a Guiné-Bissau nos sectores da Saúde, Educação e Justiça.



“Portugal é o principal parceiro económico da Guiné-Bissau e está empenhado em reforçar a cooperação para fazer face aos principais desafios enfrentados pela sociedade guineense, em particular nas áreas da Saúde, Educação e Justiça”, lê-se num dos dois 'tweets' publicados, com fotografias do encontro, na residência oficial de São Bento, com Nuno Nabian, que efectua uma visita privada a Lisboa.



Nabian conseguiu fazer aprovar no Parlamento guineense o seu programa de Governo, mas as Nações Unidas continuam a insistir que devem ser cumpridas as recomendações da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para a Guiné-Bissau, nomeadamente “a nomeação de um Primeiro-Ministro e a formação de um novo Governo, em total conformidade com as disposições da Constituição e com os resultados das eleições legislativas de Março de 2019”.



A Guiné-Bissau está a viver um período de especial tensão política desde o início do ano, depois de a Comissão Nacional de Eleições ter declarado Umaro Sissoco Embaló vencedor da segunda volta das eleições presidenciais.



Manifestações em Bruxelas

Ainda este mês, no próximo dia 23, os guineenses na diáspora pretendem manifestar-se em Bruxelas (Bélgica), junto da sede da União Europeia, para denunciar igualmente a situação que atravessa actualmente este país lusófono. “Temos autorização para lá estar, vamos ser ouvidos pelo Parlamento europeu, no sentido de os sensibilizar para aquilo que é o respeito pela ordem constitucional na Guiné-Bissau”, explicou um activista residente em Bruxelas, concluindo: “Não pedimos de mais, só estamos a pedir que o nosso país seja governado dentro daquilo que são as regras”.



O Presidente Umaro Sissoco Embaló anunciou, recentemente, que o Estado vai passar a monitorizar as comunicações entre os cidadãos, alegando que a medida visa garantir a segurança.