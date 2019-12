Mundo

Guineenses vão amanhã às urnas eleger Presidente

Os candidatos à segunda volta das eleições presidenciais de amanhã na Guiné-Bissau terminaram ontem a campanha eleitoral com a realização de comícios em Bissau, a capital do país, noticiou a Lusa.

Segunda volta das presidenciais aguardada com expectativa

Fotografia: DR

O candidato Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, efectuou uma visita a Biombo, encerrando depois a campanha em Bissau com um comício no estádio Lino Correia, no centro da cidade.

Por seu lado, o candidato Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), realizou alguns contactos durante o dia para depois encerrar também a campanha eleitoral com um comício no Espaço Verde, junto à sua sede de candidatura na capital guineense.

A campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais teve início no dia 13 e durante duas semanas os candidatos percorreram todas as regiões do país.

Domingos Simões Pereira passou à segunda volta com 40,13 por cento dos votos e Umaro Sissoco Embaló com 27,65. Mais de 760 mil guineenses são chamados amanhã às urnas para escolher entre os dois candidatos o próximo Presidente da Guiné-Bissau. Enquanto isso, o Primeiro-Ministro Aristides Gomes afirmou ontem que não recebeu qualquer pedido do candidato às presidenciais Umaro Sissoco Embaló relativo à entrada no país de um multimilionário saudita, anunciou a Lusa.

“O Governo da República da Guiné-Bissau não recebeu nenhum pedido (formal ou informal) do senhor Umaro Sissoco Embaló para a entrada no país de quem quer que seja”, lê-se numa mensagem de Aristides Gomes nas redes sociais.

Na mensagem, o Primeiro-Ministro guineense pede a Umaro Sissoco Embaló para “apresentar provas de ter feito tal pedido ao Governo”.

Num comício realizado quarta-feira em Bafatá, leste da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló acusou o Primeiro-Ministro guineense de ter impedido a deslocação à Guiné-Bissau do “homem mais rico da Arábia Saudita”, o magnata Bin Talal, com receio que influencie a sua vitória eleitoral.

“Lamentamos o facto de o candidato Umaro Sissoco Embaló ter estado a desperdiçar as inúmeras oportunidades que vai tendo para falar aos guineenses das suas ideias e projectos enquanto pretendente a ser eleito ao mais alto cargo da nossa magistratura, preferindo recorrer a mentiras, calúnias e difamações infundadas”, salientou o Primeiro-Ministro.