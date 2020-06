Mundo

Guterres critica falta de coordenação internacional na luta contra a doença

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou a total falta de coordenação internacional no combate à pandemia de Covid-19, alertando que a política isolacionista de alguns países não irá derrotar o vírus.

Fotografia: DR





Numa entrevista à agência Associated Press, António Guterres defendeu ser preciso que os países entendam que a actuar isoladamente “estão a criar uma situação que está a ficar fora de controlo” e que uma “acção global coordenada é fundamental”.



O responsável das Nações Unidas recordou que a pandemia começou na China, passou para a Europa, depois para a América do Norte e do Sul, África e Índia, adiantando que já se fala em segundas vagas de infecções que deverão chegar a cada momento. “E há uma total falta de coordenação entre os países na resposta à Covid-19”, considerou. Por isso, defendeu, é “preciso que os países percebam que, unindo-se, juntando as suas capacidades, não apenas na luta, mas para conseguir tratamentos, mecanismo de testagem e vacinas acessíveis a toda agente, é a forma de derrotar a pandemia”.