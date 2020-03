Mundo

Guterres defende cessar-fogo imediato em zonas de guerra

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu, hoje, “um cessar-fogo imediato e global” nas zonas em conflitos armado, para preservar os civis diante da pandemia de coronavírus.

Fotografia: DR

“A fúria do vírus revela claramente a loucura de uma guerra”, enfatizou o Secretário-Geral, durante um breve discurso, na sede da ONU, sem citar nenhum país em particular. “É por isso que hoje estou a pedir um cessar-fogo imediato e global em todos os cantos do mundo”, declarou.

A Síria já registou um primeiro caso de Covid-19 e alguns contágios foram relatados noutros lugares em conflitos armados, como na República Democrática do Congo e Afeganistão.

Especialistas e diplomatas acreditam que o vírus causará importantes estragos em países em conflito, que, geralmente são muito pobres e têm sistemas de Saúde frágeis.

“É hora de colocar o conflito armado em isolamento e concentrarmo-nos na verdadeira luta das nossas vidas”, disse Guterres. “Silenciem as armas; parem as artilharias; acabem com os ataques aéreos”, pediu.

“Suspender os combates será crucial para a abertura de corredores para fornecer ajuda e salvar vidas”, disse.

“Vamos acabar com o flagelo da guerra e combater a doença que está a devastar o mundo. Isso começa pelo fim dos combates em todos os lugares. Agora”, reforçou o Secretário-Geral.

Após o pedido de Guterres, na semana passada, para fornecer uma resposta global à pandemia, que coloca “milhões” de vidas em risco, a ONU deve divulgar, hoje, um plano detalhado da ajuda humanitária global, com a criação de um fundo dedicado à luta internacional contra o vírus.



ONU sugere a suspeinsão de sanções económicas

A alta comíssária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, sugeriu, ontem, a flexibilização ou suspensão das sanções económicas impostas a países como Irão, Venezuela, Cuba ou Coreia do Norte “neste pe-ríodo crucial” de pandemia de coronavírus.

/>“É necessário aplicar amplas e pragmáticas derrogações por razões humanitárias e acordar autorizações rápidas e flexíveis para que os países sancionados possam adquirir equipamentos e bens médicos essenciais neste período em que o mundo vive”, afirmou.

“Neste período crucial, tanto por razões de Saúde Pública global quanto para apoiar os direitos e as vidas de milhões de pessoas nesses países, as sanções sectoriais precisam de ser relaxadas ou suspensas. Nesse contexto de pandemia, dificultar os esforços médicos num outro país aumenta os riscos para todos nós”, acrescentou.

Bachelet insistiu em particular na situação do Irão, um dos países mais afectados pelo novo coronavírus junto à Itália, China e Espanha, e sobre o im-pacto das sanções nesse país para ter acesso a medicamentos e equipamentos médicos, como respiradores e roupas de protecção para profissionais da Saúde.

Segundo Bachelet, 50 profissionais da Saúde iranianos perderam a vida desde que os primeiros casos foram detectados, há cinco semanas.

Vizinhos do Irão

A comissária está também preocupada com a disseminação do vírus para países vizinhos como o Afeganistão ou o Paquistão.

Além disso, em Cuba, Coreia do Norte, Venezuela e Zimbabwe, as sanções podem dificultar o trabalho médico, segun-

do Bachelet.

“A maioria desses Estados possui sistemas de saúde frágeis ou instáveis. É essencial progredir no campo dos direitos humanos para melhorar esses sistemas”, acrescentou.

Segundo o último balanço estabelecido pela AFP com base em dados oficiais, o novo coronavírus deixou 16.961 mortos em todo o mundo desde o surgimento, na China, no mês de Dezembro.