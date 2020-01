Mundo

Guterres faz apelo à paz no mundo perante o CS

O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, fez ontem um apelo à paz no mundo, ao discursar perante os 15 membros do Conselho de Segurança.

Fotografia: DR

O discurso do português que lidera esta organização internacional foi feito em contexto de “agitações” que marcam o início do ano, que vieram juntar-se a conflitos que perduram no tempo.

“A guerra nunca é inevitável, é uma questão de escolha e, com frequência, resulta de erros de cálculo”, afirmou Guterres, ao dirigir-se aos membros deste órgão da ONU.

Na intervenção, o Secretário-Geral alertou que “as tensões políticas alcançaram níveis perigosos, mais recentemente no Golfo Pérsico, além das tensões militares tradicionais”.

As palavras coincidem com a tensão entre EUA e Irão, depois de os norte-americanos terem assassinado o general iraniano Qasem Soleimani no Iraque e dos ataques em resposta de Teerão.

Na intervenção, Guterres alertou que o mundo está a viver uma era de “propagação de ódio e impunidade” e, com o aumento da turbulência, a confiança entre as nações e dentro delas está em baixa, pelo que considerou que “a cooperação internacional está numa encruzilhada”. Por este motivo, declarou aos membros do Conselho de Segurança que “neste tempo de tensões e distúrbios a nível internacional, a Carta (da ONU) continua a ser o nosso marco partilhado de cooperação internacional para o bem comum”.

Guterres recordou a importância da “não-ingerência, auto-determinação e soberania dos Estados membros”, mas também a igualdade entre homens e mulheres, as ameaças das alterações climáticas e a necessidade de solucionar os conflitos de maneira pacífica.

Para o Secretário-Geral, é preciso regressar à essência e aos fundamentos da Carta porque os seus princípios salvaram vidas e promoveram o avanço económico e o progresso social, além de evitarem que o mundo conhecesse outra guerra mundial. Mas quando estes princípios são ignorados, marginalizados ou aplicados selectivamente, o resultado é catastrófico: conflito, caos, morte, desilusão e desconfiança”, realçou Guterres.