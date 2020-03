Mundo

Guterres lamenta a morte de Javier Pérez de Cuéllar

O actual Secretário-Geral da ONU, António Guterres, la-mentou, quarta-feira à noite a morte do ex- alto mandatário da Organização, Javier Pérez de Cuéllar, que faleceu na mesma noite por morte natural aos 100 anos.

O diplomata peruano esteve à frente dos destinos da ONU numa época difícil e de guerras

Em comunicado, António Guterres disse estar profundamente triste com a morte de Pérez de Cuéllar e elogiou o ex-chefe da ONU como “um estadista realizado, um diplomata comprometido e uma inspiração pessoal que deixou um profundo impacto nas Nações Unidas e no nosso mundo”.

Pérez de Cuéllar, quinto Secretário-Geral das Nações Unidas (1982-1991), foi elogiado pela capacidade de promover o diálogo e por liderar a Organização numa década turbulenta.

“A vida de Pérez de Cuéllar durou não apenas um século, mas também toda a história das Nações Unidas, que remonta à sua participação na primeira reunião da Assembleia Geral, em 1946”, disse Guterres. Nascido em Lima, no Peru, em 19 de Janeiro de 1920, foi nomeado para liderar a ONU após 42 anos de serviço diplomático.

Carreira diplomática

Ao longo da carreira, além de embaixador do Peru na Suíça, na então União Soviética, Polónia e Venezuela, Pérez de Cuéllar ocupou muitos cargos de alto nível no Ministério de Relações Exteriores do seu país, incluindo o de representante permanente nas Nações Unidas em 1971.

Durante o mês em que presidiu o Conselho de Se-gurança da ONU, em Julho de 1974, administrou habilmente a crise no Chipre. Um ano depois, foi nomeado representante especial do Secretário-Geral no Chipre por dois anos e, posteriormente tornou-se secretário para os Assuntos Políticos e o representante da ONU no Afeganistão.

Período da Guerra Fria

Guterres afirmou que o mandato de Pérez de Cuéllar como Secretário-Geral da ONU co-incidiu com duas épocas importantes nos assuntos internacionais: alguns dos anos mais intensos da Guerra Fria e, posteriormente, o pe-ríodo de confronto ideológico, um momento em que a Organização começou a desempenhar mais plenamente o papel previsto pelos fundadores.

Em 1982, como mandatário da ONU começou com intensas negociações entre o Reino Unido e a Argentina sobre a disputada soberania das Ilhas Falkland/Malvinas. Persistente diante dos inúmeros desafios, Pérez de Cuéllar produziu uma frase agora famosa, referindo-se às negociações de paz: “o paciente está em terapia intensiva, mas ainda está vivo”.

Apesar dos problemas de saúde, concordou em servir por um segundo mandato como Secretário-Geral da ONU. No discurso da investidura, em 1986, referenciou a crise financeira que a ONU atravessava na época, dizendo que “declinar em tais circunstâncias seria o equivalente a abandonar um dever moral para com as Nações Unidas”. Reiterando a “fé inabalável” na “validade permanente” da Organização, acrescentou que a “situação difícil” da ONU oferece uma “oportunidade criativa para renovação e reforma”.

“Pérez de Cuéllar desempenhou um papel crucial em vários sucessos diplomáticos, incluindo a independência da Namíbia, o fim da Guerra Irão-Iraque, a libertação de reféns norte-americanos no Líbano, o acordo de paz no Cambodja e, nos últimos dias no cargo, um histórico acordo de paz em El Salvador”, lembrou o actual Secretário-Geral, António Guterres.

O segundo mandato também foi marcado pela retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. Entre outras conquistas, a equipa por si liderada facilitou a estabilidade política na Nicarágua.

Em 1987, recebeu o Prémio Príncipe das Astúrias pela promoção da cooperação ibero-americana. Em 1989, recebeu o Prémio Olof Palme de entendimento internacional e segurança comum e o Prémio Jawaharlal Nehru de entendimento internacional.

Muito tempo depois do mandato como Secretário-Geral da ONU ter terminado, em 1991, permaneceu fiel aos valores das Nações Unidas e continuou a defender a paz, justiça, os direitos humanos e a dignidade humana. Condecorado por cerca de 25 países, também recebeu vários diplomas honorários.

No discurso ao Comité Nobel, que concedeu o Prémio Nobel da Paz às Operações de Manutenção da Paz da ONU em 1989, ele definiu o papel das organizações intergovernamentais como as Nações Unidas como sendo “traçar a linha entre a luta e o conflito”. Graças à sua determinação inflexível, ele ajudou muitas nações a “permanecer do lado direito dessa linha”.

“Envio as mais profundas condolências à família de Pérez de Cuéllar, ao povo peruano e a tantos outros ao redor do mundo cujas vidas foram tocadas por um líder global notável e compassivo que deixou o nosso mundo num patamar muito melhor”, concluiu Guterres.