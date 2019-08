Guterres lamenta ataque ao campo militar e pede justiça

Elinga Teatro exibe peça no FestLuso em Teresina

A história da última viagem de passageiros de Lisboa para Luanda, a bordo do navio português Príncipe Perfeito é o foco do espectáculo dramático “A Última Viagem do Príncipe Perfeito”, que o Elinga Teatro exibe, quinta-feira, às 20h30, no Theatro 4 de Setembro, em Teresina, Estado brasileiro do Piauí, no FestLuso, que se realiza de 26 a 31 deste mês.