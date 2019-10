Mundo

Guterres pede aos líderes para ouvirem as pessoas

O Secretário-Geral das Nações Unidas apelou hoje aos líderes mundiais “para darem ouvidos aos problemas reais das pessoas reais” e pediu aos manifestantes na rua um pouco por todo o mundo para seguirem exemplos de não violência.

Fotografia: DR

António Guterres citou exemplos como os de Mahatma Ghandi, activista e pacifista indiano, e Martin Luther King Jr, líder do movimento de defesa dos direitos civis dos afro-americanos, e, adiantou a Associated Press (AP), que “a inquietação na vida das pessoas” desencadeou manifestações pelo mundo, desde o Médio Oriente à Europa, África, Ásia, América Latina e Caraíbas.

Reconhecendo que cada situação é única, Guterres declarou ser “claro que existe um défice crescente de confiança das pessoas no sistema político, assim como ameaças crescentes ao contrato social”.

“O mundo está também a lutar contra os impactos negativos da globalização e novas tecnologias, que aumentaram as desigualdades nas sociedades”, afirmou António Guterres.

“Mesmo onde as pessoas não estão a protestar estão a sofrer e querem ser ouvidas”, acrescentou.

O Secretário-Geral da ONU notou que as pessoas querem respeito pelos direitos humanos, querem ter uma palavra a dizer nos processos de decisão que afectam as suas vidas e querem condições de igualdade nos sistemas sociais, económicos e financeiros.

António Guterres reiterou a profunda preocupação que alguns protestos se tenham tornado violentos e tenham levado à morte de pessoas, e sublinhou a obrigação dos Governos em garantir a liberdade de expressão e reunião, sendo que “as forças de segurança devem agir com máxima contenção, em conformidade com o direito internacional”.

“Não pode haver qualquer desculpa para a violência de qualquer parte”, disse.

Em resposta a uma pergunta sobre as manifestações no Iraque que se tornaram mortíferas, Guterres adiantou que as mais recentes evidências recolhidas pelas Nações Unidas mostram “violações substanciais dos direitos humanos que têm de ser claramente denunciadas e condenadas”.

Quanto aos protestos no Líbano assinalou que o país “tem de resolver os seus problemas com diálogo”.

Guterres apelou à acção para criar uma globalização justa, fortalecer a coesão social e responder à crise climática, observando que estes são os objectivos da ONU para 2030 que querem pôr fim à extrema pobreza, promover o desenvolvimento económico, preservar o ambiente e combater a desigualdade.

“Com solidariedade e políticas inteligentes os líderes podem mostrar que compreendem e apontar o caminho para um mundo mais justo”, disse.

Apelo à solução

As Nações Unidas reiteram o apelo à resolução deste flagelo.

Embora as razões para os protestos "sejam complexas e variadas", existem padrões comuns, como "populações fartas e zangadas com as condições socioeconómicas, corrupção, desigualdade e o aumento da diferença entre ricos e pobres", acrescentou a porta-voz do Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, numa conferência de imprensa em Genebra.

O porta-voz da ONU em Genebra, Rhéal LeBlanc, na mesma conferência de imprensa, reconheceu que esse conflito social "indica que ainda há muito a fazer para alcançar os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)", a fim de reduzir a pobreza e criar condições de trabalho decentes.

Ravina Shamdasani apontou que o descontentamento "é exacerbado por uma crescente desconfiança nas instituições governamentais, políticos e elites no poder" e enfatizou que muitos dos movimentos de protesto começaram com reivindicações específicas, mas acabaram por mostrar um mal-estar generalizado.

A porta-voz acrescentou que a resposta violenta contra alguns desses protestos também serviu para aumentar o descontentamento no momento em que "as forças de segurança violaram os padrões internacionais sobre o uso da força e tentaram obstruir direitos humanos fundamentais, como a liberdade de expressão".

Quanto ao uso da violência por alguns manifestantes, a porta-voz insistiu que as autoridades deveriam distinguir protestos pacíficos daqueles que não o são, sem usar as altercações como um cartão branco para usar a força em qualquer circunstância, o que "é uma receita para converter uma situação terrível em catastrófica".

Ravina Shamdasani concluiu que a resposta a todos esses protestos com raízes comuns deve ser "um diálogo genuíno e significativo".