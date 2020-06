Mundo

Guterres pede reinvenção de um mundo “em ebulição”

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou ontem a uma “reinvenção” do mundo que está “em ebulição” devido à pandemia, no dia do 75º aniversário da adopção da Carta da ONU.

Fotografia: DR



“Este aniversário deve ser a oportunidade para “juntos reinventarmos o mundo que compartilhamos”, destacou o ex-Primeiro-Ministro português aos jornalistas, citado pela agência AFP.



E acrescentou: “para isso, precisamos de um multilateralismo efectivo que funcione como um instrumento de governação global onde for necessário”. A Carta da ONU assinada em São Francisco, nos Estados Unidos, em 26 de Junho de 1945 e entrou em vigor em 24 de Outubro de 1945.

Na apresentação do livro “Salvando vidas, protegendo as sociedades, recuperando melhor”, sobre as acções realizadas para combater a pandemia e com metas para o futuro, António Guterres destacou a necessidade de se inovar.



“Não podemos voltar à situação anterior e simplesmente recriar os sistemas que pioraram a crise. Devemos reconstruir melhor, com sociedades e economias mais sustentáveis, inclusivas e com igualdade de género”, afirmou, o Secretário-Geral da ONU que acredita, por isso, que não haver razões para incluir o carvão nos planos de recuperação dos países.