Habitantes do Kivu Sul reclamam da insegurança

Habitantes da província do Kivu-Sul, leste da República Democrática do Congo (RDC), atacaram segunda-feira alguns símbolos do Estado, para protestar contra a insegurança, depois do assassinato de um cambista, indicou um responsável local.

Violência assola a região leste do Congo Democrático

Fotografia: John Wessels | afp

Os habitantes, na sua maioria jovens enfurecidos, destruíram o posto de enquadramento administrativo de Kamanyola e queimaram todos os documentos que estavam nos diversos gabinetes, disse à AFP o administrador do Território de Walungu, Dominique Bofondo.

Walungu situa-se entre Bukavu, capital da província do Kivu-Sul e Uvira, alvo de um ataque armado há alguns meses. Em reacção, a Polícia disparou para o ar para dispersar os manifestantes que tentavam incendiar um co­mando da Polícia.

Os distúrbios levaram a paralisação de todas as actividades, bem como a estrada que liga Wa­lungu à Kamanyola, localidade que está entre Bukavu e Uvira. Por causa dos distúr­bios as escolas estão en­cerra­das, testemunhou o professor Joé Lushindi, contacta-

do por telefone, pela agência France Press.

Em 2017, as províncias do Kivu-Sul e do Kivu-Norte registaram um aumento das actividades de dezenas de grupos armados, activos na­quela zona.

No fim de Setembro, as Forças Armadas Congolesas (FARDC) confrontaram-se com as milícias do grupo de auto-defesa “Maï-Maï Yakutumba” que se aproximavam da cidade de Uvira.

Por outro lado, homens armados atacaram domingo militares congoleses, próximo do aeroporto de Kananga, província do Kasai (centro), matando quatro deles, segun­do testemunhas.

Homens armados surpre­enderam militares que dormiam, e mataram quatro à catanada, antes de queimar a tenda que ocupavam, segun­do testemunhas de várias pessoas recolhidas pela agência francesa de notícias.