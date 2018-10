Mundo

Haddad acusa Bolsonaro de fomentar a violência

O candidato de esquerda às presidenciais do Brasil, Fernando Haddad, afirmou ontem que o seu rival de extrema-direita, Jair Bolsonaro, “fomenta a violência, incluindo a cultura de violação”, a duas semanas da segunda volta.

O candidato promete maior controlo às empresas públicas

Fotografia: DR

Numa entrevista exclusiva à agência France Presse (AFP), o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) defendeu que “armar a população não irá resolver nada”, referindo-se às polémicas propostas de Jair Bolsonaro.

O candidato presidencial tem defendido os valores tradicionais da família cristã, o porte de armas e prega que o combate à violência no Brasil, país que atingiu a marca de 63.800 homicídios em 2017, deve ser feito de forma extrema pelas autoridades.

Na primeira volta das eleições presidenciais, que de-correu no passado domingo, Fernando Haddad obteve 29 por cento dos votos, contra 46 por cento de Jair Bolsonaro, o principal favorito. A segunda volta realiza-se a 28 de Outubro.

Numa outra actividade de campanha, num bairro social dos arredores de São Paulo, Fernando Haddad admitiu também “erros cometidos no passado”, na gestão de empresas públicas e disse que, se for eleito, pretende aplicar um sistema de controlo para evitar “erros cometidos no passado”.

Fernando Haddad afirmou que, quando era ministro da Educação, entre 2005 e 2012, havia um “serviço de controlo interno muito forte”.

“Não tivemos nenhum problema com a corrupção quando houve um dos maiores orçamentos no Governo”, alegou o candidato, “contaminado”, no entanto, por numerosos escândalos de corrupção que ocorreram sob o Governo do Partido dos Trabalhadores liderado pelo ex-Presidente Lula da Silva.

O PT governou o Brasil durante 13 anos, de 2003 a 2016, um período que co-meçou com os dois mandatos de Lula da Silva (2003-2010) e terminou com a de-missão de Dilma Rousseff (2011-2016).

Desde 2014, a operação Lava-Jato, considerada a maior investigação contra a corrupção no Brasil, revelou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas públicas como a petrolífera Petrobras.

O ex-Presidente Lula da Silva cumpre uma pena de 12 anos e um mês de prisão.