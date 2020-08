Mundo

Hamas lança foguetes de advertência a Israel

O movimento islamita Hamas lançou, ontem de manhã, cerca de 10 foguetes de longo alcance, desde Gaza para o Mediterrâneo, numa advertência a Israel, que na noite passada bombardeou um posto de observação militar do grupo.

Hamas lança foguetes de advertência a Israel

Fotografia: DR

Segundo os jornalistas da France-Press no local, pelo menos, oito foguetes foram lançados desde Gaza em direcção ao Mediterrâneo.

O Ministério do Interior do enclave palestiniano sob controlo do Hamas desde 2007 anunciou um "acto de resistência".

Fonte próxima do Hamas, citada pela AFP, disse que os lançamentos são uma mensagem para que Israel perceba que os grupos armados de Gaza "não ficarão em silêncio" face ao bloqueio e às agressões israelitas.

Na última semana, balões incendiários foram lançados por três vezes desde o enclave palestiniano em direcção a Israel, o que levou a disparos israelitas contra as posições do Hamas em represália.

O último destes ataques ocorreu na noite de domingo para ontem. O Exército israelita anunciou que os seus aviões de combate tinham atacado postos de observação do Hamas no Norte da Faixa de Gaza, enclave onde dois milhões de palestinianos vivem sob um bloqueio israelita há mais de dez anos.

O Hamas e Israel envolveram-se em três guerras, em 2008, 2012 e 2014.

Apesar de uma trégua, no ano passado, apoiada pela ONU, Egipto e o Qatar, as duas partes enfrentam-se esporadicamente com disparos de foguetes, tiros de morteiro ou balões incendiários desde Gaza contra Israel e ataques do Exército israelita contra Gaza.