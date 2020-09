Mundo

Harris acusa Trump de viver numa “realidade diferente”

A candidata pelo Partido Democrata à vice-Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, acusou, ontem, o Presidente Donald Trump de viver numa “realidade diferente”, devido à rejeição da existência de racismo institucional no país.

Candidata do Partido Democrata à vice-Presidente dos EUA, Kamala Harris critica Trump

Fotografia: DR

Para a 'número dois' do candidato presidencial democrata, Joe Biden, o Chefe de Estado e o procurador-geral, William Barr, “passam todo o tempo numa realidade diferente” e há “dois sistemas jurídicos diferentes”: um para os negros e outro para os brancos.



Kamala Harris fez história ao tornar-se na primeira mulher de ascendência negra e indiana a aceitar a nomeação como candidata a vice-Presidente dos Estados Unidos por um grande partido, com vista às eleições presidenciais de 3 de Novembro.



No entanto, a actual senadora da Califórnia chegou a ser criticada por ter alegadamente sido muito dura com as minorias quando era procuradora naquele Estado antes de ser eleita para o Senado, em 2017.



“Existem desigualdades raciais nos Estados Unidos e um sistema que participou no racismo, em termos de aplicação da lei. Não nos serve de nada negá-lo. Precisamos de falar sobre isso, sejamos honestos”, sublinhou a senadora, de 55 anos.



Durante uma visita, na semana passada Estado de Wisconsin, que regista tensões raciais desde que Jacob Blake, um afro-americano, foi alvejado sete vezes nas costas por um Polícia, encontrando-se nos cuidados intensivos e paralisado, Donald Trump recusou-se a falar de racismo quando foi questionado por um jornalista.



“Volta sempre ao tema oposto. Devemos falar de violência”, respondeu o Presidente norte-americano a propósito das inúmeras manifestações anti-racistas dos últimos meses no país.



Simultaneamente, William Barr defendeu, numa entrevista, também na semana passada, que a Justiça é a mesma para todos os cidadãos dos Estados Unidos e sublinhou que “é preciso ter cuidado quando se levanta a ideia de racismo”, por considerar que “não é tão comum como as pessoas dizem”.



Jacob Blake, 29 anos, foi atingido a tiro em 23 de Agosto. O caso desencadeou protestos que tornaram o Wisconsin centro do debate por todos os Estados Unidos da América sobre violência policial e injustiça racial.



O debate, e os protestos por todo o país, foram desencadeados pelo caso de George Floyd, um afro-americano que morreu asfixiado por um Polícia branco em Maio, em Minneapolis.

Centésima noite de protestos em Portland



Dezenas de pessoas, a maioria jovens e mulheres foram presas na noite de sábado, causando caos na cidade de Portland, em Oregon, Estados Unidos, no 100º dia de protestos contra a discriminação racial e a brutalidade policial.



De acordo com a AFP, assim que a marcha começou, os manifestantes lançaram coquetéis molotov contra a Polícia, que isolava a área, no centro da cidade, causando caos.



A Polícia considerou que a manifestação não estava autorizada e respondeu com gás lacrimogéneo para dispersar a multidão e perseguiu os manifestantes pelos becos do bairro residencial do leste da cidade.

Mortes durante os protestos



A situação piorou em 29 de Agosto, quando Aaron Danielson, de 39 anos, partidário de um grupo nacionalista chamado Patriot Prayer, foi baleado e morto perto de uma uma zona de manifestação.



Um homem de 48 anos foi morto, na quinta-feira, pela Polícia no Estado vizinho de Washington quando tentava fugir. Para tentar contrapor a situação, está, também programada para hoje, na cidade de Portland, uma grande manifestação da extrema direita em apoio à reeleição do Presidente Donald Trump ,na votação de 3 de Novembro.



A situação está a aumentar o temor de novos e violentos confrontos entre os pró e contra Trump.



O Presidente é acusado de ser ele próprio instigador do clima de agitação no país pelos pronunciamentos que faz em relação ao racismo e à brutalidade da Polícia.



Jacob Blake, baleado pela Polícia, em Wisconsin gravou um vídeo a manifestar dor ao respirar, dormir e comer, durante vinte e quatro horas do dia.



“Vinte e quatro horas tenho dor, apenas dor, dói respirar, dói dormir, dói quando sou virado, dói para comer”, contou o paciente no vídeo.



O jovem de 29 anos foi ferido diante dos três filhos, por um agente da Polícia que disparou oito tiros, no dia 23 de Agosto, na cidade de Kenosha, no Estado de Wisconsin. A acção foi filmada por testemunhas e os dois agentes que tentaram prender o jovem estão suspensos. Segundo o pai, Blake está sem os movimentos das pernas.



Os tiros contra Blake ocorreram três meses depois da morte de George Floyd, cidadão negro morto à mão de um Polícial branco e daí várias cidades americanas entraram em protestos. Em 25 de Agosto, duas pessoas morreram nas manifestações. Um jovem branco de 17 anos, apoiante de Trump foi preso pelo homicídio. O candidato democrata, Joe Biden conversou com Blake por telefone na quinta-feira e encontrou-se com a família.