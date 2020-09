Mundo

Herói do “Hotel Ruanda” tem a liberdade recusada

Um tribunal ruandês negou, hoje, a liberdade condicional a Paul Rusesabagina, homem que inspirou o filme “Hotel Ruanda” por salvar mais de 1.200 pessoas no genocídio de 1994 no país, preso por 13 acusações relacionadas com terrorismo.

Rusesabagina promete recurso contra a detenção e acusa o Governo de Kigali de perseguição

Fotografia: DR

Segundo a AP, a juíza Dorothy Yankurije, do tribunal distrital de Kicukiro, em Kigali, ordenou que Rusesabagina ficasse preso provisoriamente durante 30 dias para “assegurar que não sabotará as investigações em curso no caso”. O acusado, que foi presente em tribunal e tinha pedido fiança por estar doente, disse que iria recorrer contra a decisão. Rusesabagina, 66 anos, tem cinco dias para apresentar o recurso.

A juiza proferiu a decisão depois de o Ministério Público ter apresentado 13 acusações contra Rusesabagina relacionadas com o terrorismo. O Ministério Público acusa-o, entre outras coisas, de ter dado dinheiro às Milícias das Forças de Libertação Nacional (FLN), a ala armada do Movimento Ruandês para a Mudança Democrática (MRCD), o partido que ele ainda lidera.

Rusesabagina foi preso a 31 de Agosto no Aeroporto Internacional de Kigali, de acordo com a versão do Governo ruandês, embora a família e advogados afirmem que foi “raptado, ficou desaparecido e foi sujeito a uma transferência extraordinária do Dubai para o Ruanda”.

As autoridades ruandesas sustentam que a detenção foi legal, mas não forneceram até agora pormenores sobre esse momento e também ninguém explicou o que aconteceu entre 27 de Agosto, quando o acusado falou com a família, depois de chegar ao Dubai, e 31 de Agosto, altura em que o mostraram aos meios de comunicação social, em Kigali.

Rusesabagina, que era gerente do Hotel Des Milles Collines, em Kigali, onde alojou mais de mil tutsis e hutus moderados durante o genocídio para os salvar dos hutus extremistas, tinha um mandado de captura internacional, acusado de crimes como assassinato e rapto de civis ruandeses.

Advogados denunciam riscos de tortura

Esta semana, os advogados de Paul Rusesabagina avisaram a ONU de que ele corre “riscos no imediato” de ser torturado no país. Numa carta enviada ao relator especial da ONU sobre tortura, Nils Melzer, a que a agência de notícias espanhola Efe teve acesso, os advogados apelaram à “acção urgente” em nome de Rusesabagina, que também tem nacionalidade belga.

Rusesabagina “não tem tido qualquer contacto com a família, consultores jurídicos autorizados ou diplomatas belgas”, acrescentaram. “Dadas estas graves violações dos direitos humanos e a anterior perseguição de longa data de Rusesabagina pelo Governo ruandês, ele está em risco imediato e grave de tortura ou tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante”, sublinham os advogados.

Por outro lado, exortam Nils Melzer a “investigar a situação e a comunicar imediatamente com o Governo ruandês, exortando-o a fornecer provas de que Rusesabagina ainda está vivo”. A carta foi emitida após o Presidente ruandês, Paul Kagame, ter anunciado a prisão de Rusesabagina, por ser o líder de um “grupo terrorista”.

Dada a controvérsia internacional gerada pela operação de detenção e as acusações de rapto pela família, Kagamé salientou que a detenção e transferência para o Ruanda foram feitas “legalmente” e que os “detalhes serão conhecidos muito em breve”. O Presidente fez estas declarações um dia após a Fundação Hotel Ruanda Rusesabagina ter emitido uma declaração denunciando que o detido não tinha acesso aos advogados, nem a visitas ou chamadas da família.

O Presidente do Ruanda afirmou no último domingo que Paul Rusesabagina, retratado como herói no filme “Hotel Ruanda”, será julgado por alegadamente apoiar a violência rebelde. Na televisão da rede nacional, Paul Kagame não explicou como é que Paul Rusesabagina foi levado para o Ruanda, onde está detido há mais de uma semana.

“Rusesabagina chefia um grupo de terroristas que matou ruandeses. Terá de pagar por esses crimes”, disse Kagame, na transmissão televisiva, na qual foi questionado por jornalistas e telespectadores locais e estrangeiros. Ao sublinhar que “Rusesabagina tem o sangue de ruandeses nas mãos”, o Presidente revelou que o julgamento será realizado abertamente e conduzido de forma justa.

“Queremos fazer as coisas da maneira correcta”, afirmou Kagame, sem explicar como é que Rusesabagina, que viveu fora do Ruanda desde 1996, é cidadão belga e tem uma autorização de residência permanente nos Estados Unidos da América (EUA), apareceu no Ruanda na semana passada.

Kagamé lembrou que alguns cúmplices de Rusesabagina em alegadas actividades violentas já foram presos e enfrentam um julgamento em Kigali, capital do Ruanda. Rusesabagina, de acordo com a família, foi capturado em finais de Agosto no Dubai, quando estava em escala naquele país, e transferido para o Ruanda.