Holanda impõe limitações ao uso de niqab e burqa

O Senado holandês aprovou uma lei que proíbe a utilização de “roupas que cubram o rosto”, como a burqa ou o niqab, em alguns espaços públicos.

A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara Baixa, tendo agora sido confirmada pelo Senado, com uma votação de 44 votos a favor e 31 contra.

A proibição, contudo, é limitada, uma vez que só vai ser aplicada em locais públicos como as escolas, as instituições de saúde, hospitais, edifícios governamentais e transportes públicos. Entre as roupas visadas estão a burqa, que cobre todo o corpo, e o niqab, que cobre o rosto, mas deixa os olhos visíveis. O hijab, que cobre o cabelo mas deixa o rosto visível, não é afectado por esta lei.

O Governo holandês garante que os cidadãos e cidadãs continuam a ter liberdade total nas roupas que vestem, excepto quando é necessário haver contacto facial com as autoridades. A proibição não é aplicada nas ruas holandesas, apesar de a Polícia ter autorização para exigir que uma pessoa destape o rosto para lhe pedir a identificação.

Há vários anos que os Executivos holandeses tentavam banir a utilização da burqa e do niqab, apesar de um órgão consultivo do Governo, em 2015, ter afirmado que o direito a usar um lenço islâmico está protegido pelo direito à liberdade religiosa, definido na Constituição holandesa.

Para além disso, o mesmo órgão sublinhou que apenas existem entre 200 a 400 mulheres a utilizar burqa ou niqab na Holanda, pelo que é muito improvável que este baixo número constitua um problema.