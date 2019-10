Mundo

Homem dispara junto a mesquita e fere duas pessoas

A Polícia francesa fez saber que deteve um homem, suspeito de ser o autor dos disparos, junto a uma mesquita em Baiona, no Sudoeste de França.

Fotografia: DR

Duas pessoas ficaram feridas, ontem, depois de um homem ter feito disparos junto a uma mesquita em Baiona, no Sudoeste de França. A Polícia afirmou que deteve o suspeito do tiroteio que tentou ainda atirar uma bomba para o interior da mesquita. A Reuters, que cita fonte policial, noticiou que o autor dos disparos é um homem de 84 anos, com ligações à extrema-direita. O jornal “Le Figaro” adiantou que se trata de Claude S. L'Homme, candidato pelo partido de Marine Le Pen, Frente Nacional, nas eleições de 2015. De acordo com as autoridades regionais dos Pirenéus Atlânticos, o homem tentou incendiar a porta da mesquita de Baiona às 15h20 locais, tendo sido surpreendido por duas pessoas que acabaram por ser baleadas.

Os dois feridos, de 74 e 78 anos, foram transferidos para o centro hospitalar de Baiona. Uma brigada anti-minas deslocou-se à casa do autor dos disparos.