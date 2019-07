Mundo

Homem voador falha travessia do Canal da Mancha

O inventor francês Franky Zapata falhou a sua tentativa, na quinta-feira, de atravessar o Canal da Mancha numa prancha a jato quando perdeu uma plataforma de reabastecimento localizada num barco, disse um membro da sua equipa técnica.

Franky Zapata fez a sua tentativa assinalando o 110.º aniversário do primeiro voo motorizado entre a Grã-Bretanha e a França. "É uma grande decepção. Ele fez o seu encontro com o barco de reabastecimento, mas deve ter perdido a plataforma por apenas alguns centímetros", disse fonte da equipa de apoio do "homem voador" na estação de televisão BFM, noticiou o Diário de Notícias.

"Praticámos a manobra dezenas de vezes em mares mais pesados, com plataformas que se moviam mais, sem nenhum problema", disse o técnico. "Não foi o vento, foram as ondas", acrescentou. A plataforma estava dois metros acima do convés, cada movimento do barco era exagerado."

De pé no hoverboard, movido por cinco pequenos motores a jato, Franky Zapata descolou de Sangatte, na França, no meio da manhã. Esperava chegar a Dover cerce de 20 minutos depois, voando até 140 quilómetros por hora a uma altitude entre 15 a 20 metros.

Franky desapareceu da vista dos espectadores em instantes, seguido por um helicóptero. Minutos depois, a sua equipa anunciou que não tinha conseguido pousar no navio para receber mais combustível. Zapata entusiasmou multidões durante as comemorações do Dia da Bastilha a 14 de julho na França, sobrevoando um desfile militar na Place de la Concorde em Paris, na presença do presidente francês Emmanuel Macron e da chanceler alemã, Angela Merkel.

Franky Zapata, um campeão em waterboards movidos a jetski, dirige o equipamento movido a jato, inclinando-se para a frente ou para trás. Controla o impulso com um acelerador ligado à sua prancha de 1500 cavalos de potência.