Homem atira filha de amigos pela janela e lança-se a seguir

Um homem, de 50 anos, atirou da janela de um sexto andar, em Málaga, Espanha, uma menina, de 5 anos, filha de amigos, e lançou-se de seguida. Ambos tiveram morte imediata.

O incidente ocorreu na manhã de terça-feira, antes de a criança e a irmã mais velha irem para a escola.

O homem encontrava-se a passar uns dias em casa da família, vindo de Sevilha, para celebrar o aniversário e, segundo os investigadores de Homicídios da Polícia Nacional, citados pelo jornal “Sur”, desde que chegara a Málaga que estava obcecado com a ideia de que alguém o perseguia e vigiava para lhe roubar dinheiro.

Esta não era a primeira vez que ficava em casa dos amigos e testemunhas referiram terem-no visto várias vezes a brincar com as meninas no jardim perto da casa. As autoridades estão a tentar entender se o incidente foi motivado por algum tipo de problema psicológico.