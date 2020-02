Mundo

Homens armados matam 24 e ferem 10

Um grupo de homens armados matou 24 pessoas, incluindo um pastor de uma igreja, feriu 10 e sequestrou três, no domingo, no Burkina Faso, informou, ontem, um oficial das forças de segurança do Governo, segundo a agência AFP.

As forças governamentais recolhem informações no terreno

Fotografia: DR

Este foi o último ataque contra um líder religioso neste país da África Ocidental, onde a situação é cada vez mais instável.

O presidente da Câmara de Boundore, Sihanri Osangola Brigadie, disse que o ataque ocorreu na cidade de Pansy, na província de Yagha. Os cerca de 20 atacantes separaram os homens das mulheres perto de uma igreja protestante e só mataram os homens. De acor-do com a mesma fonte, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, na sequência do ataque. “Fiquei chocado”, disse Brigadie, depois de visitar algu-mas das vítimas no hospital da cidade de Dori, a 180 quilómetros do local do ataque.

“Os atacantes levaram óleo e arroz das lojas e forçaram três jovens que sequestraram a ajudá-los a transportar os bens nas motocicletas”, relatou.

Tanto cristãos como mu-çulmanos foram mortos antes de a igreja onde se encontravam ser incendiada, disse um oficial de segurança do Go-verno em Dori, que falou sob anonimato, por não estar autorizado a falar para os meios de Comunicação Social.

Os ataques têm visado líderes religiosos na zona. Na semana passada, também na província de Yagha, um pastor aposentado foi morto e outro foi sequestrado, de acordo com um relatório de segurança interna para funcionários de organizações humanitárias a que a agên-cia de notícias Associated Press teve acesso. Os atacan-tes usam as ligações das vítimas ao Governo ou à igreja para justificar os assassínios, enquanto outros parecem ser represálias face a acção das forças do Governo.

A insegurança provocou uma crise humanitária, com mais de 760 mil deslocados.