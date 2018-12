Mundo

Homens armados atacam e ocupam cidade de Baga

Elementos armados atacaram e ocuparam a cidade piscatória de Baga, localizada junto à fronteira entre a Nigéria e o Chade, tendo depois hasteado a bandeira do Estado Islâmico, revelaram residentes locais que conseguiram fugir.

Depois do Boko Haram, Estado Islâmico reivindica ataques

De acordo com as autoridades, esses elementos armados atacaram primeiro uma base militar junto ao Lago Chade e incendiaram uma outra base naval, de onde terão levado bastantes armas e munições, além de ter provocado um morto e vários feridos.

As autoridades militares da região confirmaram a ocupação da cidade piscatória de Baga, alegando que estão a preparar um contra ataque que contará com a participação da força aérea.

O ataque do grupo rebelde ocorreu numa altura em que muitos dos populares estavam nas mesquitas e outros a pescar, não tendo sido divulgado o número de eventuais vítimas.

Os atacantes identificaram-se como pertencentes a um grupo filiado no Estado Islâmico, depois de se ter distanciado do Boko Haram, o principal insurgente no nordeste da Nigéria.

Num pronunciamento público, um porta-voz do Exército, Sani Usman, confirmou o ataque às bases militares e à cidade de Baga, mas garantiu que em breve a situação será normalizada com a chegada de reforços vindos de outras localidades do país.

De recordar que já em Janeiro de 2015 o grupo Boko Haram havia assumido o controlo de Baga, matando centenas de habitantes e obrigando milhares a fugir, tendo depois o Exército organizado uma contra ofensiva que expulsou os rebeldes.

Alguns observadores receiam que ataques deste tipo continuem a ocorrer no país devido ao facto de haver eleições em 2019, nas quais o Presidente Muhammadu Buhari procura um segundo mandato.