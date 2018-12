Homens armados matam uma pessoa na aldeia de Inguane

Petro e Kabuscorp disputam duelo de candidatos ao título

As formações do Petro de Luanda e do Kabuscorp do Palanca disputam hoje, às 17h30, no Estádio Nacional 11 de Novembro, o jogo mais aguardado no encerramento da nona jornada do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola, por colocar frente-à-frente equipas rivais e candidatas ao título.