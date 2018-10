Mundo

Homens com Bolsonaro, mulheres com Haddad

Jair Bolsonaro, o candidato do PSL às presidenciais brasileiras de amanhã, é o preferido pelos homens (61%), sobretudo entre os 25 e os 34 anos (24%), com um nível de escolaridade médio (48%), com rendimento familiar entre dois a cinco salários mínimos (46%) e residentes, maioritariamente, no Su-deste (46%).

Fotografia: DR

á Fernando Haddad (PT), que, segundo a última sondagem, consegue 21% das intenções de voto, é a escolha da maioria das mulheres (52%), dos 45 aos 59 anos (26%), com um nível de escolaridade médio (46%) e um rendimento familiar até dois salários mínimos.

Estas são as principais conclusões de uma pesquisa feita pelo Datafolha e publicada pelo G1 - o portal de notícias da Globo. Esta dá a conhecer o perfil dos eleitores, de acordo com sexo, idade, escolaridade, rendimento familiar e região onde vivem.

Dos que declararam vo-tar em Ciro Gomes (PDT), que congrega 11% das in-tenções de voto, 53% são mulheres, 22% têm entre 16 e 24 anos, 40% têm rendimento familiar até dois salários mínimos e a mes-ma percentagem entre dois e cinco, e 38% vivem no Sudeste.

Relativamente ao perfil dos eleitores de Geraldo Alckmin, o candidato do PSDB - com 9% de intenções de voto -, 58% são dos sexo feminino, 28% têm entre 45 e 59 anos, 44% frequentaram apenas o ensino fundamental, 47% têm rendimento familiar até dois salários mínimos e 60% residem no Sudeste.

Por fim, dos que disseram votar em Marina Silva (RE-DE), que possui 7% das intenções de voto, 68% são mulheres, 24% entre os 16 e os 24 anos, com o ensino médio (47%) e a maioria conta com dois salários mínimos na família.

Bolsonaro sobe para 32%

O capitão na reserva Jair Bolsonaro lidera a preferência dos brasileiros para a Presidência da República, tendo passado de 28% para 32% na intenção de voto. Segundo a pesquisa do Datafolha, em segundo lugar está Fernando Haddad, com 21%, seguindo-se Ciro Gomes, com 11%, Geraldo Alckmin, com 9%, e Marina Silva, com 7% das intenções de voto.