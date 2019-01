Mundo

Huawei despede funcionário chinês detido por espionagem

O gigante chinês de telecomunicações Huawei despediu o funcionário chinês, detido na Polónia, por suspeita de espionagem.

Fotografia: DR

Num comunicado citado pelo jornal chinês “Global Times”, o grupo explicou que “decidiu rescindir imediatamente o contrato com Wang Weijing, porque o incidente teve efeitos nefastos sobre a reputação mundial da Huawei”.

“A Huawei sempre respeitou as leis e regulamentos em vigor no país onde está localizada e exige que todos os funcionários cumpram as leis e regulamentos”, afirmou o grupo chinês, no comunicado. Acrescentou que Wang Weijing foi preso por “motivos pessoais”.

Segundo informações prestadas pelas autoridades polacas, um empresário chinês e outro polaco, ambos funcionários de “uma grande empresa de electrónica”, foram detidos, na terça-feira, sob acusação de espionagem a favor do Governo chinês, podendo enfrentar uma pena até dez anos de prisão.

Os media polacos e chineses apontaram os dois empresários como sendo funcionários da Huawei. Fonte do Ministério das Relações Exteriores da China sublinhou “a grande preocupação” com este caso. Referiu que já pediu ao Governo polaco um tratamento justo, de acordo com a lei, e a protecção efectiva.