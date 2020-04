Mundo

Human Rights denuncia execução de 31 detidos no Burkina Faso

A organização Human Rights Watch (HRW) denunciou hoje a execução pelas forças de segurança do Burkina Faso de 31 detidos na cidade de Djibo e exigiu uma investigação imparcial para este alegado “crime de guerra”.

Os acontecimentos terão ocorrido a 09 de Abril, segundo o comunicado da organização, e horas depois de os homens - todos eles nómadas Peul - terem sido detidos na sequência de uma alegada operação de contra insurreição. “As forças de segurança burquinabés aparentemente executaram 31 homens durante uma grande operação de simulação anti-terrorista que poderia constituir um crime de guerra e gerar mais massacres”, denunciou a directora da HRW para o Sahel, Corinne Dufka.

“O Governo (burquinabé) tem de acabar com estes abusos, investigar exaustivamente este terrível incidente e comprometer-se com uma estratégia antiterrorista que respeite os direitos (humanos)", insistiu. Para esta investigação, a HRW entrevistou 17 pessoas com conhecimento dos assassínios, incluindo 12 testemunhas das detenções e subsequentes enterros das vítimas.

Este acontecimento surge durante um agravamento da crise de segurança e humanitária na região do Sahel, com a continuação dos actos terroristas atribuídos ao grupo local burquinabé Ansarul Islam, ao Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (GSIM, na sigla em inglês, que grupo jihadista a actuar no Sahel) e ao Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS), que também ataca no vizinho Mali e no Níger.

Desde 2017, a Human Rights Watch documentou a morte de mais de 300 civis devido a ataques de grupos islâmicos armados, bem como o assassinío de várias centenas de pessoas pelas forças de segurança devido ao seu alegado apoio a esses grupos. Os residentes de Djibo acreditam que os 31 elementos da etnia Peul foram punidos devido à recente presença de alguns islamitas armados em redor de Djibo.

“Os jihadistas têm andado a vaguear por aí ultimamente”, disse um vizinho à HRW, acrescentando: “É como se estivéssemos a ser castigados pela sua presença”. Até ao final de Março, mais de 775 mil pessoas foram deslocadas das suas casas no Burkina Faso devido à crescente insegurança e violência jihadista, de acordo com esta organização não governamental.