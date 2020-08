Mundo

Humanidade começa hoje a consumir recursos futuros

A humanidade passa a partir de hoje a consumir recursos de 2021, visto que já esgotou os que a Terra tinha disponíveis para este ano, segundo cálculos da organização internacional “Global Footprint Network”.

Fotografia: DR



O calendário da organização dedicada à sustentabilidade, divulgado ontem, pela associação ambientalista portuguesa Zero, salienta que este ano se começa “a usar o cartão de crédito ambiental” três semanas mais tarde do que no ano passado, mas sublinha que tal se deve apenas à pandemia de Covid-19 e não a planeamento e mudanças estruturais.



A Zero lembra, em comunicado, que a resposta mundial à Covid-19 levou à redução da pegada ecológica da humanidade em quase 10% e ao adiamento do Dia da Sobrecarga do Planeta, mas que ainda assim se esgotaram agora os recursos existentes para o ano inteiro, pelo que vão ser usados em 2020 os recursos naturais equivalentes a 1,6 planetas Terra.



Devido à pandemia, a redução da pegada ecológica permitiu ver “o mundo que podemos ter se agirmos no sentido de criar um futuro sustentável”, mas é preciso agora construir “um futuro onde todos possam prosperar dentro dos limites do planeta”, refere a Zero.

E esse futuro constrói-se, adianta a organização, com mudanças na forma como se produzem e consomem alimentos, na quantidade de bens que se consome, na forma de mobilidade ou nas fontes de energia utilizada.



De acordo com o comunicado, a redução da pegada de carbono para metade iria fazer com que o “cartão de crédito ambiental” só começasse a ser usado no fim de Novembro (93 dias mais tarde).

E reduzir para metade a pegada ligada à mobilidade, com mais quilómetros andados a pé ou de bicicleta, faria com que o cartão só fosse acionado em Setembro. O mesmo acontecendo com uma redução para metade do consumo de carne, ou a redução também para metade do desperdício alimentar.



“O défice ecológico global começou no início da década de 1970. Agora, a dívida ecológica acumulada resultante é equivalente a 18 anos terrestres. Por outras palavras, o planeta necessitaria de 18 anos de regeneração para inverter os danos decorrentes do uso excessivo dos recursos naturais, assumindo que o uso excessivo seria totalmente reversível”, salienta a Zero, acrescentando que seria possível, antes de 2050, consumir os recursos do ano, sem ir buscar recursos futuros, se em cada ano se reduzisse o défice em cinco dias.

No comunicado, a associação alerta ainda para as emergências que a humanidade vive, que combinam alterações climáticas, perda de biodiversidade e pandemias de saúde humana. Acrescenta que a ciência é clara quando alerta que clima, biodiversidade e saúde humana “estão totalmente integrados e interdependentes”.



E a propósito lembra que o Clube de Roma, que alerta para a gestão sustentável do sistema terrestre, apresentou no ano passado um Plano de Emergência para o Planeta, que esta semana reformulou face à pandemia de Covid-19, vista como uma manifestação de a acção humana ter colocado em “rota de colisão” os sistemas humanos e os sistemas naturais.

O novo plano do Clube de Roma identifica 10 acções que os países devem tomar na escala de uma década, como sejam, até 2030, a declaração dos ecossistemas críticos e das áreas protegidas como bens comuns mundiais e até 2050 a aprovação de uma moratória que pare a desflorestação.

E apresenta ainda outras 10 acções para os próximos 12 meses, que incluem por exemplo uma nova forma de tributação, taxando fortemente o que não é favorável para o planeta e reduzindo tributação ou não taxando o que é favorável.