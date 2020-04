Mundo

Humanidade recorda o genocídio do Rwanda

A Humanidade lembra, hoje, pela 26ª vez, o genocídio, ocorrido no dia 7 de Abril de 1994, que matou mais de um milhão de Tutsis e Hutus moderados no Rwanda.

Os sinais de violência e morte continuam marcados nos rostos dos sobreviventes

Fotografia: DR

O acontecimento, que deixou a Humanidade em choque, é comemorado todos os anos, não só no Rwanda, mas em todo o Mundo pela gravidade e repulsa. De acordo com uma nota de imprensa da Embaixada do Rwanda em Angola, este ano a efeméride é comemorada sob o lema: "Lembrar, Unir e Renovar".

O tema foi escolhido para lembrar aqueles que perderam a vida e com o objectivo de continuar a prestar-se solidariedade aos sobreviventes daquele acto.

"O Genocídio contra os Tutsis é comemorado em todo o mundo e não deixa espaço para ambiguidade", lê-se na nota.

A Assembleia-Geral das Nações Unidas designou o 7 de Abril, o Dia Internacional de Reflexão sobre o Genocídio de 1994 contra os Tutsis, Hutus e outros no Rwanda por pertencerem a um grupo social diferente.Lembra, ain-da, que mais de um milhão de pessoas que morreram naquele genocídio em condições horrendas, por isso, continua a nota, é também Dia de reflexão para considerar os factores que levaram a uma atrocidade em massa e renovar a promessa colectiva de que tal acto " nunca mais vai ocorrer no Planeta ".

Guterres alerta

A propósito da efeméride, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, alertou que, enquanto o Mundo honra os que foram assassinados e reflecte sobre o sofrimento e a resiliência dos que sobreviveram, reiterando a decisão de impedir que tais atrocidades não aconteçam novamente, assiste-se, ainda, às tendências de aumento da xenofobia, racismo e intolerância em muitas partes do mundo, e pediu para que os seus autores sejam identificados, confrontados e interrompidos para impedir (que levem a crimes de ódio e genocídio".

"Este é um apelo imperativo para o Mundo inteiro rejeitar a negação, o revisionismo ou a banalização do genocídio perpetrado no Rwanda", sub-linhou, citado na mesma nota de imprensa.

O Secretário-Geral da ONU considera ser importante a criação de uma legislação que permita levar os autores de genocídios em qualquer lugar sejam levado à Justiça para se erradicar a cultura da impunidade. Na comunicação à Nação, o Presidente do Rwanda, Paul Kagamé, disse "a memória acompanha a verdade e a determinação de construir, investir, promover a economia, fortalecer a segurança e o tecido social do Rwanda.

Kagamé chamou a atenção para a Humanidade e o povo não se deixar arrastar para trás pelos actores do genocídio, abdicando da história. "Estamos em tempos extraordinários, o nosso país e o Mundo em geral estão ameaçados pela pandemia da Covid-19. Mas temos que continuar a observar a comemoração da história do genocídio contra os Tutsis e como terminou. Os pontos fortes que levaram ao fim do genocídio são os mesmos que hoje nos levam a encontrar as mesmas formas e meios para superar qualquer ameaça que possa surgir", disse.

Paul Kagamé agradeceu aos países da região, parceiros internacionais e amigos do Rwanda pela colaboração e apoio contínuos em todos os momentos inclusive de ameaças à paz, estabilidade e segurança do país.

Kagamé considerou o genocídio o pior crime, pois atinge as vítimas por quem elas são, como e onde nasceram, porque pertencem a um grupo social, político e religioso diferente e destacou que os rwandeses viveram os horrores da perseguição e massacres em extensão insondável.

"Os rwandeses exerceram um nível excepcional de resiliência e decididamente viraram as costas ao passado para construir o futuro", disse o Presidente Kagamé.