Mundo

Ibrahim Boubakar Keita recebe alta hospitalar

O Presidente deposto do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, teve, ontem, alta da clínica onde foi hospitalizado devido a um AVC e deve viajar para os Emirados Árabes Unidos para exames complementares, disse fonte médica.

Keita tem viagem para os EAU

Fotografia: DR

“Deixou a clínica esta tarde (sexta-feira). Está tudo bem, os exames estão bons. A sua transferência para o estrangeiro está a ser organizada”, disse à AFP uma fonte da clínica Pasteur, em Bamako, onde Keita foi internado na terça-feira, duas semanas depois de ter sido deposto num golpe de Estado militar.



“O Presidente regressou a casa. Os Emirados Árabes Unidos aceitaram enviar um avião medicamente equipado para o vir buscar. O Presidente está bem”, disse por seu lado um membro da equipa de Keita.

Ibrahim Boubacar Keita recebeu, na quinta-feira, durante o dia, a visita do líder da Junta Militar que tomou o poder, segundo fontes familiares e médicas. “Uma delegação dos militares no poder, conduzida pelo seu líder, o coronel Assimi Goita, visitou o ex-Presidente Ibrahim Boubacar Keita na clínica onde está”, disse um médico à agência noticiosa.



Keita, de 75 anos, foi hospitalizado na terça-feira, depois de sofrer um acidente isquémico transitório, um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que dura geralmente apenas alguns minutos, mas que pode ser sinal de um risco de vir a sofrer um AVC mais grave. Ibrahim Boubacar Keita foi deposto por um grupo de oficiais a 18 de Agosto, depois de sete anos no poder e meses de contestação da sua governação.

Junta faz promoções

A Junta Militar no poder no Mali promoveu novas nomeações para vários altos cargos no Exército e serviços de inteligência, referem decretos divulgados quarta-feira.



O general Oumar Diarra foi nomeado chefe do Estado-Maior do Exército por decreto assinado pelo chefe da Junta, o coronel Assimi Goita, datado do dia 1, noticiou a AFP.

O novo responsável substitui o general Abdoulaye Coulibaly, que nos últimos anos perdeu centenas de homens na luta contra os jihadistas, apesar do apoio das forças francesas e de outras nações e da ONU.



O general Coulibaly continua detido pela Junta, assim como alguns altos funcionários e figuras políticas, que foram presas durante o golpe militar que derrubou o Presidente Ibrahim Boubacar Keita.

Um oficial revelou à AFP, sob anonimato, que o novo chefe do Estado-Maior é considerado um homem “com integridade e rigor” e a sua principal tarefa será “reformar o Exército do Mali e capacitá-lo para defender a pátria”.