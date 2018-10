Mundo

Identificados 94 suspeitos de exploração de crianças

Vinte e sete investigadores de 21 países juntaram-se à Europol para identificar, através de milhões de fotografias e vídeos, 241 vítimas de exploração e abuso sexual de crianças, permitindo acusar 94 abusadores de 28 países pela prática dos crimes.

Fotografia: DR

Um relatório divulgado ontem pela Europol (Agência Europeia de Polícia) refere que o trabalho de identificação das vítimas e dos autores dos crimes sexuais demorou duas semanas e foi dirigido por uma ‘taskforce’ do centro especializado em ciber-criminalidade daquele organismo europeu.

De acordo com uma informação da Europol, mais de 32 milhões de imagens e vídeos estiveram disponíveis na base de dados da organização, por forma a permitir uma análise detalhada do seu conteúdo e dos seus utilizadores, tendo no total sido verificadas 584 séries contendo imagens susceptíveis de configurar tais crimes.

Em 91 situações, os países, onde as séries foram produzidas, foram informados da situação por forma a avançarem com uma investigação a nível interno.

Todas as séries constam de uma base de dados da Europol designada “Internacional Child Sexual Exploitation”.